Erdrutsch auf Ischia Weitere Todesopfer gefunden Stand: 27.11.2022 15:21 Uhr

Nach dem Unwetter auf Ischia hat die italienische Regierung den Notstand ausgerufen. Damit ist der Weg für schnelle Hilfszahlungen frei. Am Nachmittag entdeckten die Rettungskräfte ein drittes Todesopfer.

Nach dem schweren Erdrutsch auf der Insel Ischia hat die italienische Regierung am Sonntag den Notstand für die Insel ausgerufen. Nach einer Krisensitzung des Kabinetts sei eine erste Tranche in Höhe von zwei Millionen Euro für Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten freigegeben worden, erklärte Zivilschutzminister Nello Musumeci. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, die Regierung sei Bürgern, Bürgermeistern und Ortschaften auf Ischia eng verbunden.

Zahl der Toten auf drei gestiegen

Am Nachmittag entdeckten die Rettungskräfte die Leiche einer Frau in nördlichen Küstenort Casamicciola, wie die zuständige Präfektur in Neapel erklärte. Zuvor hatte die Feuerwehr die Leiche eines kleinen Mädchens gefunden. Bereits am Samstag stießen die Rettungskräfte auf eine tote Frau um die 30 Jahre. Neun Menschen gelten damit noch als vermisst - unter ihnen zwei Familien mit Kindern. Vier Menschen wurden verletzt - einer von ihnen schwer.

Nach Informationen der Präfektur evakuierten die Einsatzkräfte bislang 167 Menschen aus ihren Häusern und brachten sie unter anderem in einem Hotel unter. Etwa 150 Feuerwehrleute und circa 220 Polizisten sind im Einsatz. Medienberichten zufolge wurden auch Taucher hinzugezogen.

Die Suche gestaltete sich schwierig. Die Helfer mussten sich in der Hafenstadt Casamicciola durch gewaltige Mengen an Schlamm und Geröll wühlen, die sich laut Feuerwehr teils sechs Meter hoch türmten.

Suche nach Vermissten geht weiter

Italiens Innenminister Matteo Piantedosi erklärte, die Suche nach den Vermissten gehe weiter - die Wetterlage habe sich mittlerweile gebessert. In der Nacht zu Samstag hatten Sturm und Starkregen die Insel getroffen und vor allem in Orten an der Nordküste schwere Schäden angerichtet. An Hängen gingen Erdrutsche ab, Fluten aus Wasser, Schlamm und Gestein trieben durch die Straßen, Autos und Busse wurden beschädigt und teilweise bis ins Meer gespült.

Die Nachrichtenagentur Ansa hatte am Samstag von rund 30 Familien gesprochen, die durch den Schlamm in ihren Häusern gefangen seien, ohne Strom und Wasser. Die Zufahrt zu ihrem Viertel war demnach durch Schlamm und Geröll blockiert.

Mehrere Autos wurden durch die Wucht der Wasser- und Schlammmassen ins Meer gespült. Bild: REUTERS

Verdacht auf illegale Bebauung

Verschärft wurde die Lage offenbar auch durch Bautätigkeit in Hochrisikogebieten. Die Gegend gilt als Risikogebiet für Erdrutsche. "Es gibt Gelände, das nicht besiedelt werden kann", sagte der Geologe Riccardo Caniparoli im italienischen Fernsehsender RAI. Dabei sei gegen Normen und Gesetze verstoßen worden. Der Sprecher der italienischen Feuerwehr, Luca Cari, sagte, im obersten, an einem Berghang gelegenen Teil der Stadt bestehe weiterhin die Gefahr von Erdrutschen.

Papst Franziskus wandte sich an die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel und versicherte ihnen seine Nähe. Er bete für die Opfer und die Rettungskräfte.