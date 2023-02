296 Stunden nach Erdbeben Drei Menschen gerettet - viele weitere Tote Stand: 18.02.2023 13:08 Uhr

296 Stunden nach dem Erdbeben haben Einsatzkräfte drei Menschen aus in den Überresten eines Gebäudes in Antakya in der Türkei gerettet. Die Zahl der Toten stieg unterdessen auf mehr als 45.000. Bundeskanzler Scholz versprach weitere Hilfe.

In der vom Erdbeben verwüsteten türkischen Stadt Antakya haben Einsatzkräfte drei Überlebende aus den Trümmern eines Wohnhauses gerettet. Die drei Menschen - ein Mann, eine Frau und ein Kind - hatten 296 Stunden in den Überresten des Gebäudes gelegen, wie ein örtlicher Fernsehsender berichtete. Die Aufnahmen zeigten, wie Sanitäter dem Mann einen Tropf anlegten, bevor alle in Krankenwagen gebracht wurden.

Ghanischer Fußballspieler Atsu tot

Viele weitere Menschen konnten nur noch tot geborgen werden - so etwa der ghanaische Fußballspieler Christian Atsu. Einsatzkräfte bargen seinen Leichnam aus den Trümmern seines Wohnhauses in Antakya. Atsu hatte zuletzt für den türkischen Verein Hatayspor gespielt.

Mittlerweile mehr als 45.000 Tote

Zwölf Tage nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Totenzahl inzwischen auf über 45.000 gestiegen. Gut 264.000 Wohnungen wurden allein in der Türkei nach Behördenangaben zerstört. Zahlreiche Menschen werden immer noch vermisst. Nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes Afad sind noch immer mehr als 40.000 Retter aus dem In- und Ausland im Einsatz, um Verschüttete zu bergen.

Scholz verspricht weitere Hilfe aus Deutschland

In Deutschland ist die Betroffenheit über die Erdbebenkatastrophe nach wie vor groß. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) versicherte den Opfern in der Türkei und Syrien weiterhin die Solidarität Deutschlands. In einer Videobotschaft mit türkischen und arabischen Untertiteln sagte er: "Wir können die Katastrophe nicht ungeschehen machen. Aber wir können helfen in der Not. Und Deutschland hilft."

Zudem dankte Scholz allen Helfenden aus Deutschland. "In kürzester Zeit haben Sie eine Brücke des Mitgefühls errichtet, eine Brücke der Solidarität zwischen unseren Ländern, die menschlich so eng verbunden sind." Rund drei Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland stammten aus der Türkei - auch aus den schwer zerstörten Provinzen Hatay und Gaziantep. Viele weitere hätten Wurzeln in Syrien.

Auch umstrittene Hilfe für Erdbebenopfer

Einige Hilfen, die nun im Erdbebengebiet ankommen, sind aber auch umstritten: Lieferungen der libanesischen Hisbollah beispielsweise. Am Samstag wollte die Schiitenmiliz eigenen Angaben zufolge 29 Lastwagen mit Decken, Heizgeräten und Milchpulver nach Aleppo schicken. Hisbollah-Kämpfer haben im syrischen Krieg maßgeblich dabei geholfen, die dortige Regierung an der Macht zu halten. Syriens Opposition sieht die Hilfe der Miliz kritisch. Der Sprecher eines Oppositionsbündnisses sagte der Nachrichtenagentur dpa, er gehe davon aus, dass die Hisbollah den Augenblick nutzen werde, um noch mehr Kämpfer, Waffen und Drogen ins krisengeplagte Nachbarland zu schmuggeln.

Auch der IS nutzt das Erbeben zu seinen Gunsten: Während die Öffentlichkeit abgelenkt ist, verübt die Terrororganisation schwere Anschläge in Syrien. IS-Attentäter hätten in Al-Suchna im Osten Syriens zunächst einen Checkpoint der Regierung attackiert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Schließlich sollen sie auf einem Feld "wahllos" mit Maschinengewehren auf Zivilisten geschossen haben, die dort nach Trüffeln suchten. Mindestens 68 Menschen starben den Angaben nach.