Litauen DHL-Frachtflugzeug stürzt beim Anflug auf Vilnius ab Stand: 25.11.2024 08:17 Uhr

Ein Frachtflugzeug, das im Auftrag von DHL in Leipzig gestartet war, ist beim Anflug auf Vilnius abgestürzt. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Die Absturzstelle liegt in einem Wohngebiet der litauischen Hauptstadt.

Ein im Auftrag des deutschen Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Morgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius abgestürzt. Dabei sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, drei seien verletzt worden, zitierte die Nachrichtenagentur BNS eine Sprecherin des Rettungsdienstes.

Flugzeug von DHL-Auftragnehmer

Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort im Einsatz. Der Chef der litauischen DHL-Tochtergesellschaft bestätigte dem litauischen Rundfunk, dass das Flugzeug einem Auftragnehmer des Unternehmens gehöre.

Der Polizeichef gab an, dass Flugzeug sei kurz vor der Landung in Vilnius abgestürzt, einige Kilometer vor dem Flughafen. "Es schlitterte ein paar hundert Meter weit", so Renatas Požėla. Rund um das Wohnhaus sei Feuer ausgebrochen und es sei leicht beschädigt worden. Der Polizei sei es gelungen, alle zwölf Bewohner zu evakuieren.

Es werde untersucht, ob die Ursache des Absturzes mit "technischen Problemen" zusammenhänge, sagte der Leiter des Nationalen Krisenmanagementzentrums im litauischen Rundfunk. Allerdings sei es noch zu früh, um etwas Genaueres zu sagen. Ihm zufolge stürzte das Frachtflugzeug neben ein Wohngebäude.

Bürgermeister Valdas Benkunskas sagte, die Maschine habe das Wohnhaus "durch Zufall" verfehlt und sei in den Hof gestürzt. Zunächst war in Berichten von Nachrichtenagenturen davon die Rede, das Flugzeug sei direkt auf ein Haus gestürzt.

Journalist: Viele Teile herumgeschleudert

Viele Teile des Flugzeugs seien herumgeschleudert worden, berichtete ein Journalist des litauischen Rundfunks vom Unfallort im Stadtteil Liepkalnis. Das Gebiet ist seinen Angaben zufolge nicht dicht besiedelt - es gibt nur einzelne Häuser.

Absturzursache unklar

Vier Personen sollen sich ersten Angaben zufolge in dem Flugzeug befunden haben. Die Unfallursache sei derzeit noch unklar, hieß es von der litauischen DHL-Tochtergesellschaft.

Flugverfolgungsdaten von FlightRadar24, die von der Nachrichtenagentur AP ausgewertet wurden, zeigen, dass das Flugzeug eine Kurve Richtung Norden des Flughafens flog und sich zur Landung bereit machte, bevor es etwas mehr als 1,5 Kilometer vor der Landebahn abstürzte.