Kopenhagen Immer noch Feuer in historischer Börse Stand: 17.04.2024 12:06 Uhr

Am Dienstag war in der historischen Börse in Kopenhagen ein Feuer ausgebrochen. Obwohl es unter Kontrolle ist, ist die Feuerwehr weiterhin im Löscheinsatz. Außerdem muss sie die Außenwände des Gebäudes stabilisieren.

In der historischen Börse in Kopenhagen gehen die Löscharbeiten weiter. Die Feuerwehr war die gesamte Nacht im Einsatz. "Heute Morgen sind wir noch dabei, das Feuer in dem ausgebrannten Teil zu löschen, von dem nur noch die Außenwände stehen", teilte die Feuerwehr am Morgen auf X (vormals Twitter) mit. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass die Löscharbeiten noch mindestens einen Tag dauern werden.

Außenwände müssen stabilisiert werden

Es wird daran gearbeitet, die Außenwände des Gebäudes zu stabilisieren. Damit sie nicht Umstürzen werden Container an die Außenseite der Mauern gestellt.

Außerdem sind Mannschaften der Feuerwehr in dem Teil der Börse, der noch intakt ist, im Einsatz. "In dem Teil, den wir vor den Flammen retten konnten, sorgen Mannschaften weiter dafür, dass das Feuer nicht wieder aufflammt", erklärte die Feuerwehr. Seit Dienstagnachmittag ist das Feuer unter Kontrolle.

Hälfte des Gebäudes zerstört

Das Feuer war am Dienstagmorgen unter dem Kupferdach des roten Backsteingebäudes ausgebrochen und hatte sich dann vom Dach nach unten ausgebreitet. Stundenlang schlugen riesige Flammen in den Himmel und dichter schwarzer Rauch stieg auf.

Die Turmspitze stürzte nach kurzer Zeit vom Dach. Als die Einsatzkräfte das Feuer am Dienstag unter Kontrolle gebracht hatten, waren etwa die Hälfte des einzigartigen Gebäudes und wichtige tragende Strukturen bereits zerstört. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Das knapp 400 Jahre alte Gebäude war eingerüstet, um es zu restaurieren. Dabei sollte eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigiert werden, um der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiederzugeben. Als Börse im eigentlichen Sinne wird das Gebäude schon lange nicht mehr genutzt.