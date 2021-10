Vor neuen Corona-Regeln Gewalt bei Protesten in Rom Stand: 10.10.2021 01:12 Uhr

Bei Protesten gegen die Corona-Impfpolitik der italienischen Regierung ist es in Rom zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Diese hatten versucht, zum Amtssitz von Ministerpräsident Draghi vorzustoßen.

Im Rom haben Tausende Menschen gegen eine weitgehende Impfpflicht für Arbeitnehmer in Italien demonstriert. Nach der autorisierten Kundgebung an der Piazza Del Popolo in Rom kam es dabei zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei.

Nach zunächst friedlichen Protesten griffen Demonstranten die Polizei an. Bild: dpa

Unter den Demonstranten waren auch rechtsextreme Gruppierungen. Mehrere Hundert Demonstranten versuchten offenbar, zum Chigi-Palast zu gelangen, den Amtssitz von Ministerpräsident Mario Draghi. Die Polizei hielt die Demonstranten aber mit Wasserwerfern und Schlagstöcken auf. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtete von mindestens einem Verletzten.

Weitgehende Einschränkungen ohne Impfung

In Italien müssen ab dem kommenden Freitag alle Arbeitnehmer mit dem "grünen Pass" eine Corona-Impfung, -Genesung oder einen negativen Test vorweisen, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen. Andernfalls drohen Sanktionen. Wer der Arbeit fernbleibt, weil er das Dokument nicht vorweisen kann, muss mit einer Suspendierung rechnen. Tests sind nur für Menschen kostenlos, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.

Die Corona-Passpflicht betrifft rund 23 Millionen Arbeitnehmer in Italien. De facto sind unter den Erwachsenen nur noch Rentner, Arbeitslose sowie Hausfrauen und Hausmänner nicht betroffen. Bislang musste der Corona-Pass bereits in den Innenräumen von Restaurants, in Kinos oder Sportstadien, in Intercity-Zügen, Bussen und auf Inlandsflügen vorgelegt werden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind bislang knapp 80 Prozent der italienischen Bevölkerung über zwölf Jahren vollständig geimpft.