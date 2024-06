Trinkwasser läuft wieder Touristen-Stopp auf Capri aufgehoben Stand: 23.06.2024 16:33 Uhr

Aufatmen auf Capri: Touristen dürfen die italienische Mittelmeerinsel wieder besuchen. Nach einer Panne an einer Wasserleitung war das Süßwasser knapp geworden. Nun ist die Leitung repariert und das Trinkwasser fließt wieder.

Von Verena Schälter,. ARD-Studio Rom

Seit der Nacht fließt das Trinkwasser auf Capri wieder durch die Leitung. Bürgermeister Paolo Falco hat deswegen das Einreiseverbot für Touristen aufgehoben.

Bei Reparaturarbeiten an der Leitung, die die Insel mit Trinkwasser versorgt, hatte es eine Panne gegeben. Capri war deshalb seit Samstag von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Die lokalen Behörden verhängten einen Einreisestopp für Touristen, nur Einwohner der Insel durften dort noch an Land gehen. Capri verfüge in dieser Notlage über keinerlei Wasservorräte, die den Bedarf der Einwohner und Touristen decken könne, hieß es in einer Verordnung. Die Versorgung erfolgte nur aus lokalen Wasserspeichern.

Nach massivem Druck von Hoteliers und Reiseveranstaltern hatte Falco die Verordnung kurz darauf aber wieder ein wenig gelockert, und zwar für Touristen mit Reservierungen für Hotels und Ferienwohnungen, die über ausreichende eigene Wasservorräte verfügen.

Grund für den Defekt an der Wasserleitung war nach Angaben des Präfekten von Neapel, Michele Di Bari, eine Luftblase in der Leitung. Die eingeschlossene Luft habe den Durchfluss blockiert.