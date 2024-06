Partei von Ex-Regierungschef Borissow Konservative bei Parlamentswahl in Bulgarien vorn Stand: 09.06.2024 21:04 Uhr

Zum sechsten Mal innerhalb von drei Jahren hat Bulgarien ein neues Parlament gewählt. Umfragen deuten auf einen Sieg der konservativen Gerb-Partei von Ex-Regierungschef Borissow hin. Trotzdem könnte es bald wieder Neuwahlen geben.

Bei der parallel zur Europawahl abgehaltenen Parlamentswahl in Bulgarien ist die konservative Partei des ehemaligen Regierungschefs Bojko Borissow laut Nachwahlbefragungen stärkste Kraft geworden. Die Gerb-Partei errang Umfrageergebnissen zufolge einen Stimmenanteil zwischen 26 und 28 Prozent.

Das liberale Reformbündnis PP-DP, mit dem die Gerb-Partei nach der letzten Wahl im vergangenen Jahr einige Monate koaliert hatte, rutschte hingegen auf etwa 15 Prozent ab. Die neue Stimmenverteilung hatte sich in Umfragen vor der Wahl bereits abgezeichnet.

Schwierige Regierungsbildung erwartet

Für die Wähler und Wählerinnen war es bereits die sechste Parlamentswahl binnen drei Jahren. Im Wahlkampf hatte Borissow die Bildung einer Koalition in Aussicht gestellt, mit der die jahrelange politische Instabilität in dem Land beendet werden soll. Als möglichen Partner dafür brachte sich bereits die Partei der türkischen Minderheit DPS ins Gespräch.

Experten zufolge dürfte sich die Regierungsbildung aber schwierig gestalten. Sie halten es daher für wahrscheinlich, dass für den Herbst erneut Neuwahlen angesetzt werden müssen. In diesem Fall würden sich im ärmsten EU-Land die Reformen, die Voraussetzung für die Freigabe von EU-Mitteln und eine Vollmitgliedschaft Bulgariens im Schengenraum sind, weiter verzögern.

Koalition zerbrach nach neun Monaten

Bulgarien befindet sich seit Jahren in einer politischen Krise. Mehrere Wahlen führten zu zersplitterten Parlamenten, in denen keine Partei in der Lage war, eine funktionierende Regierung zu bilden. Die Gerb-Partei hatte Bulgarien fast ununterbrochen von 2011 bis 2021 regiert, wurde aber nach massiven Protesten wegen Korruptionsvorwürfen 2020 zunehmend isoliert.

Das Reformbündnis PP-DP arbeitete zuletzt jedoch mit der Gerb zusammen. So vereinbarten sie etwa, dass das traditionell russlandfreundliche Bulgarien die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs unterstützt. Nach nur neunmonatiger Zusammenarbeit überwarfen sich PP-DP und Gerb im April aber im Streit über eine wichtige Justizreform und andere Reformvorhaben.