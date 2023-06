Reaktionen auf Tod Berlusconis "Viele haben ihn geliebt, viele haben ihn gehasst" Stand: 12.06.2023 16:08 Uhr

Nach seinem Tod wird Berlusconi als einer der "einflussreichsten Männer" Italiens gewürdigt. Auch international trauerten Politiker um den umstrittenen Ex-Ministerpräsidenten: Für Kreml-Chef Putin sei er ein "echter Freund" gewesen.

International haben hochrangige Politiker den verstorbenen italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gewürdigt. Etwa die amtierende Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete ihn als einen der wichtigsten Protagonisten Italiens der vergangenen Jahrzehnte.

"Er war ein Mann, der nie Angst hatte, seine Überzeugung zu verteidigen. Dieser Mut und diese Entschlossenheit haben ihn zu einem der einflussreichsten Männer der italienischen Geschichte gemacht", sagte sie in einer Videobotschaft. Der ehemalige Regierungschef sei "vor allem ein Kämpfer" gewesen.

"Großer Italiener" und "politischer Anführer"

Meloni bildet gemeinsam mit Berlusconis konservativer Partei Forza Italia und der populistischen Lega von Matteo Salvini eine Rechts-Rechts-Mitte-Koalition in Rom. "Heute verabschieden wir einen großen Italiener. Einen der größten aller Zeiten, in allen Bereichen, aus allen Blickwinkeln, unvergleichlich", twitterte Salvini.

Außenminister Antonio Tajani, der seine USA-Reise abbrechen wird, schrieb nach dem Tod seines Parteichefs von einem "immensen Schmerz". Staatspräsident Sergio Mattarella nannte Berlusconi einen "großen politischen Anführer".

Anerkennung auch aus Oppositionsparteien

Auch die politischen Rivalen würdigten die Leistung des zeitlebens umstrittenen Politikers und Unternehmers. "Silvio Berlusconi hat Geschichte geschrieben in diesem Land", sagte Matteo Renzi, einst sozialdemokratischer Ministerpräsident und heute Chef der Zentrumspartei Italia Viva. "Viele haben ihn geliebt, viele haben ihn gehasst." Aber alle müssten anerkennen, dass sein Einfluss - etwa auf das politische und wirtschaftliche Leben - beispiellos gewesen sei.

"Mit dem Tod von Silvio Berlusconi endet eine Ära", sagte Oppositionsführerin Elly Schlein, Parteichefin der Sozialdemokraten. Berlusconis Politik liege ihr zwar fern. Aber menschlich bleibe der Respekt vor "einem der Protagonisten der Geschichte unseres Landes".

Putin: "Silvio war ein echter Freund"

Auch der Kreml trauerte um den ehemaligen italienischen Premierminister. "Für mich war Silvio ein teurer Mensch, ein echter Freund", schrieb Russlands Präsident Wladimir Putin in seinem Beileidstelegramm an Italiens Präsident Sergio Mattarella. Er habe stets seine Weitsicht und ausgewogenen Entscheidungen bewundert und sich bei ihren Treffen von Berlusconis Humor und Lebensfreude anstecken lassen. Sein Tod sei ein "unersetzbarer Verlust und ein tiefes Unglück", hieß es weiter.

Silvio Berlusconi (r), damaliger italienischer Ministerpräsident, scherzt mit Wladimir Putin, Präsident von Russland, vor einem informellen Abendessen in einem Zelt.

Der italienische Ex-Premier galt als enger Freund Putins. Sie verbrachten gemeinsame Urlaube, fuhren zusammen Ski oder ließen sich mit riesigen Pelzmützen fotografieren. Den Kontakt nach Moskau brach der 86-Jährige auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht ab. Im vergangenen Jahr hatte Berlusconis Äußerung, Putin sei von seinem Umfeld zur Ukraine-Offensive "gedrängt" worden, Empörung ausgelöst.

Anteilnahme äußerte ebenso der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. "Der große Kämpfer ist von uns gegangen", schrieb Orban auf Twitter. Ungarns rechtsnationaler Regierungschef gilt als Verbündeter der seit Oktober amtierenden Regierung Italiens unter der ultrarechten Ministerpräsidentin Meloni.

Papst: "Protagonist des politischen Lebens Italiens"

Auch Papst Franziskus bekundete der Familie Berlusconis seine Nähe, bete um ewigen Frieden für den Verstorbenen und um Trost für die Trauernden, hieß es in einem Telegramm an Berlusconis Tochter Maria Elvira. Unterzeichnet wurde es von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Bezeichnet wird Berlusconi darin als "Protagonist des politischen Lebens Italiens, der mit energischem Temperament öffentliche Verantwortung trug".

Berlusconi war am Morgen in seiner Heimatstadt Mailand gestorben, wie sein Sprecher mitteilte. Anhänger applaudierten, als der Sarg mit dem Leichnam an seiner Villa außerhalb von Mailand ankam, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. Der 86-Jährige, der an Leukämie litt, war erst am Freitag in ein Krankenhaus der norditalienischen Metropole eingeliefert worden.

Berlusconi hatte das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen geprägt - nicht nur als Regierungs- und Parteichef, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand.