Brisante Lage im Kosovo Serben errichten Barrikade in Mitrovica Stand: 27.12.2022 13:46 Uhr

Im Kosovo spitzt sich die Lage zwischen Serben und albanischen Kosovaren weiter zu. Serben in der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica errichteten Straßensperren - erstmals auch in Straßen, die nicht zur Grenze führen.

Militante Serben haben erstmals im Zuge der gegenwärtigen Spannungen im Kosovo Barrikaden im Norden der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica errichtet. Lastwagen, die mit Steinen und Sand beladen sind, versperren etwa seit dem Morgen einen der Zugänge zu einem von Bosniaken bewohnten Viertel. Das berichtete das in der Stadt ansässige serbischsprachige Nachrichtenportal "kossev.info".

Es ist zwar nicht die erste Barrikade - bislang hatten die Serben aber nur Straßen blockiert, die zur Grenze führen. Nun sperrten sie auch Verkehrswege in einer Stadt.

Kurti appeliert an KFOR

Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti rief die von der NATO geführte Friedenstruppe KFOR auf, die Straßenblockaden zu beseitigen. Serbien bat die KFOR dagegen, 1000 Soldaten in den größtenteils von Serben bewohnten Norden des Kosovo entsenden zu dürfen. Eine Genehmigung ist unwahrscheinlich.

Die KFOR und die EU haben die Regierungen in Pristina und Belgrad aufgefordert, sich zurückzuhalten und Provokationen zu vermeiden.

Serbische Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft

Zuvor hatte der serbische Präsident Aleksandar Vucic die serbischen Streitkräfte im Zusammenhang mit den Spannungen erneut in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Der serbische Innenminister Bratislav Gasic erklärte, Ziel sei es, "alle Maßnahmen zu ergreifen, um das serbische Volk im Kosovo zu schützen".

"Klare und präzise Anweisungen"

Die Sicherheitskräfte seien dem Kommando von Generalstabschef Milan Mojsilovic unterstellt worden, hieß es weiter. Mojsilovic sagte lokalen Medien, die Armee habe "klare und präzise Anweisungen" von Vucic erhalten.

Die Lage sei "ernst" und erfordere die "Präsenz der serbischen Streitkräfte entlang der administrativen Grenze" zum Kosovo, zitierte ihn der Staatssender RTS. Was der Befehl vor Ort bedeutete, war zunächst unklar - zumal die serbischen Truppen an der Grenze seit geraumer Zeit in Alarmbereitschaft sind.