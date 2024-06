Hitze in Griechenland Waldbrand bedroht Naturschutzgebiet bei Athen Stand: 29.06.2024 19:54 Uhr

Schon seit April und damit ungewöhnlich früh lodern immer wieder Waldbrände in Griechenland. Nun ist ein Feuer in der Nähe von Athen ausgebrochen und bedroht auch ein Naturschutzgebiet. Wohnhäuser sind bislang nicht in Gefahr.

Ein Waldbrand ist in der Nähe von Athen ausgebrochen. Mindestens 80 Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz, um die Flammen, rund 20 Kilometer nördlich von Athen, einzudämmen. Hubschrauber und Löschflugzeuge unterstützten sie dabei. Heftige Sturmböen von mehr als 100 Kilometer pro Stunde erschwerten den Einsatz. Die Flammen bedrohen auch ein Naturschutzgebiet in der Nähe.

Über Athen ziehen derweil dichte Rauchwolken. Wohnhäuser seien aber nicht vom Feuer bedroht, sagte ein Behördenvertreter. Die Situation sei bislang stabil. Meteorologen gehen allerdings davon aus, dass der Wind noch bis Sonntag anhalten dürfte.

Hohe Waldbrandgefahr in weiten Teilen Griechenlands

In weiten Teilen Griechenlands herrscht derzeit eine hohe Waldbrandgefahr. Etwa 40 Brände wurden seit dem frühen Morgen gezählt. Die Behörden riefen die Menschen deshalb dazu auf, sich aus den Waldgebieten fernzuhalten.

Nach den verheerenden Bränden des letzten Sommers und dem wärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen haben die griechischen Behörden ihre Strategien gegen Waldbrände verschärft. Dafür hat Griechenland unter anderem in neue Einsatzgeräte investiert und will zudem mehr tun, um Waldbränden vorzubeugen.