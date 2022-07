Krankheit breitet sich aus Zweiter Affenpocken-Toter in Spanien Stand: 30.07.2022 14:45 Uhr

Spanien verzeichnet den zweiten Todesfall nach einer Affenpocken-Infektion. Gestern meldete das Land den ersten - europaweit. In beiden Fällen handelt es sich Medienberichten zufolge um junge Männer.

In Spanien ist ein zweiter Todesfall im Zusammenhang mit einer Affenpocken-Infektion registriert worden. Das meldete das Gesundheitsministerium in Madrid. Der erste Todesfall war in Spanien erst am Freitagabend bestätigt worden. Der staatliche spanische Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien berichteten, es handle sich um die ersten Todesfälle in dem Zusammenhang in Europa.

Mehr als 4000 Fälle in Spanien

Die Todesfälle seien der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Europäischen Kommission gemeldet worden, schrieb das Ministerium. Der staatliche Fernsehsender RTVE berichtete unter Berufung auf die Behörden, in beiden Fällen handele es sich um "junge Männer".

Aktuell gibt es rund 4200 bestätigte Fälle in Spanien. 120 von ihnen würden in Kliniken behandelt. Der erste Todesfall hatte sich in der Region Valencia im Osten Spaniens ereignet. Das regionale Gesundheitsministerium teilte am Freitagabend mit, der Tod des mit dem Affenpockenvirus (MPXV) infizierten Patienten sei "durch eine infektionsbedingte Enzephalitis (Gehirnentzündung) verursacht" worden. Zum zweiten Todesfall wurden zunächst keine weiteren Informationen bekannt.

Todesfall auch in Brasilien

Zuvor hatte bereits Brasilien über einen Todesfall im Zusammenhang mit Affenpocken berichtet. Es war der erste Fall, der außerhalb Afrikas gemeldet wurde. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann, der nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch an Lymphomen und einem geschwächten Immunsystem litt. Der Patient wurde in der südöstlichen Stadt Belo Horizonte ins Krankenhaus eingeliefert und starb an einem septischen Schock, nachdem er auf die Intensivstation gebracht worden war.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet in einem jüngsten Situationsbericht zum aktuellen Affenpocken-Ausbruch insgesamt fünf Tote in Afrika. Vor einer Woche hatte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus den weltweiten Gesundheitsnotstand erklärt, die höchste Alarmstufe der WHO.

Vor allem homosexuelle Männer betroffen

Brasilien gehört neben den Vereinigten Staaten und Kanada zu den am stärksten von den Affenpocken betroffenen Ländern in Nord- und Südamerika, wo nach Angaben der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) bisher mehr als 5000 Fälle gemeldet wurden.

In einer Pressekonferenz in dieser Woche erklärte die PAHO, dass fast alle Fälle von Männern im Alter zwischen 25 und 45 Jahren gemeldet wurden, die Sex mit Männern haben. Gleichzeitig wies die Organisation jedoch darauf hin, dass sich jeder unabhängig von seinem Geschlecht oder seiner sexuellen Orientierung mit der Krankheit anstecken könne.

Die Erkrankung mit Affenpocken Affenpocken gelten verglichen mit den seit 1980 ausgerotteten Pocken als weniger schwere Erkrankung. Die Inkubationszeit beträgt laut RKI fünf bis 21 Tage. Die Symptome (darunter zum Beispiel Fieber und Hautausschlag) verschwinden gewöhnlich innerhalb weniger Wochen von selbst, können bei einigen Menschen aber zu medizinischen Komplikationen und in sehr seltenen Fällen auch zum Tod führen. Affenpocken treten hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und verbreiten sich nur sehr selten in anderen Ländern, was die gegenwärtige Entwicklung ungewöhnlich macht.

Ausbreitung auch in Deutschland

In Deutschland hatte das Robert Koch-Institut Mitte der Woche 2410 Fälle von Affenpocken verzeichnet. In den allermeisten Fällen sind laut RKI nach derzeitigen Erkenntnissen auch hier Männer erkrankt, die sexuelle Kontakte zu anderen Männern hatten. In nur fünf Fällen seien Frauen betroffen, bei Kindern seien keine Fälle bekannt geworden.