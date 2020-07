Facebook schickt Daten von Nutzern aus der EU in die USA. Diesen Datentransfer hat der Europäische Gerichtshof jetzt quasi unmöglich gemacht - zum Schutz der europäischen Grundrechte.

Von Michael-Matthias Nordhardt, ARD-Rechtsredaktion

Die USA bieten für personenbezogene Daten von EU-Bürgern keinen angemessenen Schutz. Das Abkommen "Privacy Shield", das den Datentransfer in die USA bislang erlaubt, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) für ungültig erklärt. Unternehmen dürfen Personendaten von Europäern nur noch in Länder außerhalb der EU senden, wenn dort das Datenschutzniveau verglichen mit Europa "der Sache nach gleichwertig" ist. Wenn sie das nicht garantieren können, müssen sie den Transfer stoppen.

Wer als EU-Bürger Facebook nutzt, schließt einen Vertrag mit der europäischen Tochter des US-Konzerns: der Facebook Ireland Ltd. Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden dann zunächst bei Facebook in Irland gespeichert. Von dort werden sie in die USA exportiert und auf US-Servern gespeichert.

Diesen Datentransfer will der österreichische Jurist Max Schrems nicht hinnehmen. Er fürchtet, dass seine Daten in den USA nicht sicher sind. In den USA können Unternehmen nach den Gesetzen vor Ort gezwungen werden, personenbezogene Daten von Ausländern an die Sicherheitsbehörden und Geheimdienste herauszugeben. Die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden über den US-Geheimdienst NSA hätten gezeigt, dass in den Vereinigten Staaten ein weit niedrigeres Datenschutzniveau herrsche als in der EU.

Am Rande der Verhandlung beim EuGH hatte Schrems beschrieben, was ihn antreibt: "Wenn ich weiß, alles wird überwacht, dann sage ich vielleicht Dinge nicht, die ich mich sonst trauen würde, zu sagen. Und das ist relativ schädlich für eine Demokratie."