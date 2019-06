Jahrelang waren in der EU die Zahlen der Asylbewerber zurückgegangen - jetzt deutet sich laut einem Medienbericht eine Trendwende an. Vor allem aus Venezuela und Kolumbien kommen immer mehr Menschen.

Die Zahl der Asylbewerber in der EU steigt in diesem Jahr wieder deutlich an. Von Januar bis einschließlich April stellten rund 206.500 Menschen erstmals einen Asylantrag in der Europäischen Union - 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Zahlen wurden demnach auf Basis von monatlichen Frühwarnmeldungen der Mitgliedstaaten erstellt.

Damit dürfte sich nach einem mehrjährigen Rückgang der Asylbewerberzahlen in diesem Jahr der Trend umkehren. 2018 war die Zahl der Asylbewerber in der EU beispielsweise noch um elf Prozent zurückgegangen.

Aus Syrien kommen EU-weit immer noch die meisten Aylbewerber - doch die Zahl wird kleiner.

Jeder Vierte kommt visafrei

Ein Grund für die Entwicklung ist laut dem Bericht, dass immer mehr Asylbewerber über reguläre Wege und visafrei in die Union einreisen, vor allem aus Lateinamerika und den Westbalkanstaaten. In diesem Jahr bis Ende April stammte demzufolge schon gut jeder vierte Asylantrag von Staatsangehörigen eines Landes, dessen Bürger ohne Visum in die EU-Schengenzone einreisen dürfen - 2018 war der Anteil bereits auf ein Fünftel gestiegen.

So hätten sich in den ersten vier Monaten 2019 die Zahl der visafrei eingereisten Asylbewerber aus Venezuela im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 121 Prozent auf 14.257 erhöht, die aus Kolumbien um 156 Prozent auf 8097. Venezuela sei inzwischen nach Syrien (20.392 erstmalige Asylanträge, ein Minus von acht Prozent) das Hauptherkunftsland von Asylbewerbern in der Europäischen Union. Auf Platz drei liege Afghanistan: Nach den neuen Daten stellten 14.042 Afghanen erstmals einen Asylantrag, 36 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.