Die Zahl neuer Erkrankungen und Todesfälle durch den Coronavirus erreicht einen neuen Rekord. Besonders Südostasien ist betroffen. Von einer Pandemie könne aber noch keine Rede sein, sagen Experten.

Die Zahl neuer Erkrankungen und Todesfälle durch die Lungenkrankheit erreicht einen neuen Rekord. Vor allem in Asien steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Patienten immer mehr an. Das Gesundheitsministerium in Singapur meldete sechs neue Fälle und verzeichnete damit insgesamt 24. In Thailand wurden nach ebenfalls sechs Neuinfektionen 25 gezählt.

In Hongkong gab es den zweiten Toten außerhalb Festland-Chinas. Die Krankenhausbehörde bestätigte den Tod eines 39-Jährigen. Zuvor war auch ein Patient auf den Philippinen gestorben. Großbritannien und Frankreich warnten ihre Bürger vor Reisen nach China und forderten diejenigen, die dort waren, zur Ausreise auf.

Erster Fall in Belgien

Mehr als 20.400 Infizierte wurden bisher in China gezählt, 425 Menschen starben dort an dem neuartigen Virus. Außerhalb Chinas sind knapp 200 Infektionen in 20 Ländern bestätigt. Belgien bestätigte seinen ersten Fall. Es sei bei einem jener neun Staatsbürger identifiziert worden, die am Wochenende aus Wuhan, dem Ursprungsort des Virus, ausgeflogen worden seien, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Corona-Virus: Der Blick hinter die offizielle Berichterstattung in China

tagesthemen 21:35 Uhr, 04.02.2020, Tamara Anthony, ARD Peking





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-656407~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, das erste von fünf Militärflugzeugen mit Bürgern aus Russland sei aus Wuhan abgeflogen. 132 Russen und 15 Menschen aus anderen ehemaligen Sowjetrepubliken sollten zur Quarantäne in den Süden Sibiriens gebracht werden, sagte die stellvertretende Regierungschefin Tatjana Golikowa. Präsident Vladimir Putin drängte das Nachbarland China, die Ausbreitung des Virus aufzuhalten.

In Japan wurde ein Kreuzfahrtschiff mit 2666 Passagieren und 1000 Mannschaftsmitgliedern an Bord unter Quarantäne gestellt. Ein Gast war nach seiner Reise positiv auf Corona getestet worden.

Leise Selbstkritik aus Peking

Chinas Führung räumte "Unzulänglichkeiten und Defizite" in der Reaktion auf den Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit ein. Nach einem Treffen unter Vorsitz von Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ das Politbüro nach Angaben des Staatsfernsehens mitteilen: "Wir müssen die Erfahrungen zusammenfassen und Lehren daraus ziehen." Das nationale Krisenmanagement müsse verbessert werden.

Das Coronavirus hat auch immer stärkere Folgen für Chinas Wirtschaft. In der Sonderverwaltungszone Macau sollen die Casinos für zwei Wochen geschlossen werden. Die Entscheidung der Behörden ist auch ein Zeichen dafür, wie ernst die Epidemie inzwischen genommen wird. Die Kasinos führen von ihren Gewinnen rund 40 Prozent Steuern ab. Die Stadt verzichtet mit ihrer Maßnahme also auf viel Geld.

"Noch keine Pandemie"

David Heymann, der für die Weltgesundheitsorganisation WHO versuchte, die SARS-Epidemie 2002 und 2003 in den Griff zu bekommen, sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, wann der Höhepunkt der Ausbreitung des Virus erreicht sei. Die Weltgesundheitsorganisation sieht die Kriterien einer Pandemie erfüllt, wenn es auf mindestens zwei Kontinenten eine anhaltende Weiterverbreitung einer Krankheit gibt.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 04. Februar 2020 um 09:45 Uhr.