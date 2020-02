Corona-Virus Erneut starker Neuinfektionsanstieg in China

Die Gesundheitsbehörde in Peking hat hunderte Neuinfektionen mit der neuartigen Lungenkrankheit bekanntgegeben. Die Zahl der Todesopfer ging ebenfalls deutlich nach oben. Auch Südkorea meldete neue Fälle.

Die Zahl der Toten durch das Corona-Virus in China ist stark angestiegen. Die nationale Gesundheitskommission in Peking berichtete über weitere 150 neue Covid-19-Todesfälle - so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Damit sind in der Volksrepublik schon 2592 Todesfälle zu beklagen.

Die Zahl der neu nachgewiesenen Infektionen kletterte weiter um 409. Insgesamt sind in Festlandchina damit schon 77.150 bestätigte Ansteckungen registriert. Die überwiegende Zahl der neuen Todesfälle und Infektionen mit dem Sars-CoV-2 genannten Coronavirus wurden aus der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina gemeldet.

Cornavirus-Patienten in einem provisorischen Krankenhaus in Wuhan.

Provinzen reduzieren Notfallmaßnahmen

Trotz des erneuten Anstiegs haben vier chinesische Provinzen ihre Notfallmaßnahmen für das Corona-Virus zurückgefahren. Die örtlichen Gesundheitskommissionen teilten mit, dass Yunnan und Guizhou ihre Sofortmaßnahmen von Stufe I auf Stufe III senken würden, während Guangdong und Shanxi ihre Maßnahmen auf Stufe II herabstufen würden.

China verfügt über ein vierstufiges Reaktionssystem für öffentliche Gesundheitsnotfälle. Es legt fest, welche Maßnahmen anzuwenden sind, wobei die Stufe I die schwerwiegendsten Maßnahmen bei einem Gesundheitsnotstand darstellt.

Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden haben zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Zudem sei die Zahl der mit dem Erreger infizierten Menschen um 161 gestiegen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention am Montag mit. Insgesamt wurden damit bisher 763 Infizierungsfälle in Südkorea erfasst. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf sieben. In keinem anderen Land außerhalb Chinas, wo Covid-19 im Dezember ausgebrochen war, wurden bisher mehr Infektionen gemeldet.