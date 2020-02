Coronavirus Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona abgesagt

WHO: Corona-Infektionen in China stabilisiert

Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte mit, die Zahl bestätigter neuer Ansteckungsfälle in China habe sich seit der vergangenen Woche stabilisiert. Allerdings müsse diese Entwicklung mit großer Vorsicht bewertet werden. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte: "Der Ausbruch kann sich immer noch in alle Richtungen entwickeln". In China war am Mittwoch die kleinste Zahl an neuen Erkrankungsfällen pro Tag seit zwei Wochen registriert worden. Insgesamt haben sich in China 44.653 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt.