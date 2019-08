Demonstrationen, eine wachsende Online-Petition und Kritik aus allen Parteien: Die von Premier Johnson angekündigte Parlamentspause ruft Empörung hervor. Die schottische Tory-Chefin Davidson verkündete ihren Rücktritt.

Quer durch alle Fraktionen formiert sich der Widerstand gegen den vom britischen Premierminister Boris Johnson angekündigten Zwansgurlaub für das Parlament. Auch eine Reihe von Abgeordneten seiner Konservativen Partei lehnte die Sitzungspause bis zwei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU ab.

Ruth Davidson kündigte ihren Rücktritt an.

Die schottische Tory-Chefin Ruth Davidson verkündete unter anderem wegen ihres Widerstands gegen Johnsons Brexit-Kurs ihren Rücktritt. Dennoch wolle sie den Premierminister unterstützen, sagte sie der Nachrichtenagentur Reuters zufolge.

Auslöser für den Rückzug der Politikerin sollen Medienberichten zufolge vor allem private Gründe sein, doch der Zeitpunkt gab Anlass für Spekulationen über einen tiefen Riss in der Partei: Davidson war Johnsons erbitterte innerparteiliche Rivalin im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum 2016 und ist eine entschiedene No-Deal-Gegnerin. Sie galt einst als Hoffnungsträgerin der Tory-Partei.

Reaktionen auf Johnson-Taktik: Widerstand von Abgeordneten und Bürgern

tagesschau 12:00 Uhr, 29.08.2019, Julie Kurz, ARD London





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-587669~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Im ganzen Land Proteste

Auch in Teilen der Bevölkerung ist der Zorn über Johnsons Entscheidung groß. Im ganzen Land kam es zu Protesten. Eine Petition gegen das Vorhaben des Premiers hat bereits mehr als 1,3 Millionen Unterstützer.

Am Mittwochabend waren aus Protest gegen die Zwangspause für das Unterhaus in mehreren Städten des Landes Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. In London versammelten sich Demonstranten vor dem Parlament und vor Johnsons Amtssitz in der Downing Street. Sie forderten ein Ende des "Putsches" und schwenkten Europa-Fahnen.

Dem Parlament bleibt kaum Zeit

Johnson hatte am Mittwoch die Kronrede von Königin Elizabeth II. mit der Vorstellung seines Regierungsprogramms auf den 14. Oktober terminiert und beantragt, das Unterhaus, das derzeit im Sommerurlaub ist, nur wenige Tage im September tagen zu lassen und dann zu beurlauben. Die Königin, die sich traditionell aus der Innenpolitik heraushält, stimmte zu. Danach bleibt den Abgeordneten kaum Zeit, einen EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober ohne Vertrag zu verhindern.

Der für Parlamentsfragen zuständige Minister und Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg sagte, die Empörung über Johnsons Entscheidung sei künstlich aufgebauscht. Die Parlamentspause sei "absolut verfassungskonform und korrekt", so der Tory-Politiker. "Es wird viel Zeit zur Debatte geben vor dem 31. Oktober. Das Parlament wird dann zusammenkommen und wird die Möglichkeit haben, die Anträge zu stellen, die es stellen will." Die Entrüstung sei unecht und werde produziert von Leuten, "die nicht wollen, dass wir die Europäische Union verlassen".

"Ein noch nie da gewesener Verstoß"

Der Labour-Politiker und Schattenminister für Internationalen Handel, Barry Gardiner, kontert im Gespräch mit der BBC. "Schauen Sie sich heute die Zeitungen in diesem Land an", sagte sie. "Jeder ernstzunehmende Kommentator sagt, dass dies ein noch nie da gewesener Verstoß ist. Es könnte sein, dass sogar noch das oberste Gericht darüber entscheiden muss, ob das rechtmäßig ist." Johnsons Vorgehen sei dazu gedacht, das Parlament daran zu hindern, ein Gesetz gegen den No-Deal-Brexit zu verabschieden.

Tatsächlich will die Opposition trotz des neuen, engen Zeitplans versuchen, ihre Gesetzesinitiative noch auf den Weg zu bringen. Am kommenden Dienstag kehren die Parlamentarier zurück aus der Sommerpause. Dann haben die Abgeordneten aber nur wenige Tage Zeit, bevor sie in der Woche darauf wieder beurlaubt werden.

Zudem befürchtet die Opposition, dass sich die Regierung aufs Filibustern verlegen wird - dass sie also Endlosdebatten ansetzt, um Zeit zu schinden.

Mit Informationen von Imke Köhler, ARD-Studio London

Widerstand gegen Zwangspause des britischen Parlaments

Imke Köhler, ARD London

29.08.2019 12:22 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 28. August 2019 um 22:15 Uhr.