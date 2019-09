Premier Johnson hat im britischen Parlament eine bittere Niederlage erlitten. Die Abgeordneten stimmten dafür, über die Verschiebung des Brexit-Termins zu debattieren. Johnson kündigte an, Neuwahlen anzustreben.

Die britischen Parlamentarier haben den Weg für eine Abstimmung über eine Verschiebung des Brexit-Termins freigemacht. Sie stimmten am Dienstagabend für einen Antrag, der ihnen vorläufig die Kontrolle über die Tagesagenda des Unterhauses gibt. 328 Abgeordnete stimmten mit "ja", 301 mit "nein".

Damit können sie am Mittwoch über einen von Premierminister Boris Johnson abgelehnten Gesetzesentwurf abstimmen. Das Gesetz würde ihn im Falle einer Verabschiedung zwingen, in Brüssel um eine dreimonatige Brexit-Verschiebung zu bitten. So wollen die Abgeordneten verhindern, dass es am 31. Oktober zu einem ungeregelten EU-Austritt kommt.

Johnson kündigt Neuwahl-Initiative an

Johnson reagierte umgehend und kündigte an, er werde vorgezogene Neuwahlen beantragen, wenn die Abgeordneten am Mittwoch dieses Gesetz gegen den sogenannten harten Brexit beschließen.

Paukenschlag im Unterhaus

Mitten in der Parlamentsdebatte über den Brexit hatte Premierminister Boris Johnson zuvor seine Mehrheit verloren. Der Abgeordnete Phillip Lee trat zu den europafreundlichen Liberaldemokraten über und demonstrierte dies, indem er in den Reihen der "LibDems" Platz nahm, während Johnson für seinen Brexit-Kurs warb.

Er könne Johnsons Brexit-Politik nicht länger mittragen, verkündete Lee auf Twitter. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, zumal er bereits 27 Jahre Mitglied der konservativen Partei gewesen sei. Doch sei er zu dem Schluss gekommen, dass es ihm nicht mehr möglich sei, als Mitglied der Konservativen Partei seinen Wählern und dem Land zu dienen.

Durch den Wechsel des konservativen Abgeordneten Phillip Lee zu den Liberaldemokraten, verlor Premier Boris Johnson seine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme im britischen Parlament.

Neuwahlen als denkbare Option

Johnson, der erst seit wenigen Wochen im Amt ist, hatte wegen einer Nachwahl im Sommer mit seinen Konservativen und deren Partner, der nordirischen DUP, zuletzt nur noch eine einzige Stimme Mehrheit im britischen Parlament.

Das Überlaufen Lees und der Verlust der Mehrheit kommen für Johnson zur Unzeit - und damit stehen die Zeichen nach Einschätzung von ARD-Korrespondentin Annette Dittert auf Neuwahlen.