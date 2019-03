Die EU und Großbritannien haben sich auf Ergänzungen des Brexit-Vertrages geeinigt. Doch reicht das, um bei der heutigen Parlamentsabstimmung genug Stimmen der Hardliner zu sammeln? Das ist offen.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Wird das reichen? Werden die in Straßburg gefundenen interpretierenden Erklärungen das Austrittsabkommen im zweiten Versuch durch das Unterhaus bringen? Das bleibt auch nach dem Auftritt von Theresa May und Jean-Claude Juncker offen. Die Opposition in London wird dem Austrittsabkommen jedenfalls nicht über die Hürde helfen.

Brexit-Schattenminister Keir Starmer von der Labour Party erklärte die in Straßburg gefundenen Formeln für wertlos. Das, was May jetzt als neu verkaufe, stehe doch schon im ursprünglichen Text des Austrittsabkommens. Nichts habe sich geändert, so Starmer.

Hardliner haben die Entscheidungsmacht

Es wird also wieder einmal vor allem auf die Brexit-Hardliner in Mays eigener Partei ankommen, und auf die nordirischen Protestanten, die der konservativen Minderheitsregierung normalerweise zur Mehrheit verhelfen. Im Januar aber hatten sie der Premierministerin zusammen mit zahlreichen konservativen Abweichlern und der Opposition die Gefolgschaft verweigert und das Austrittsabkommen krachend durchfallen lassen.

Ob das jetzt noch einmal passiert, ist offen. Die nordirischen Protestanten versprachen, die jetzt gefundenen zusätzlichen Erklärungen zu prüfen. Auch die Brexit-Hardliner wollen vor ihrer Entscheidung zumindest die juristische Bewertung des Generalanwalts abwarten, die vor Beginn der Debatte vorliegen soll.

May sicherte ihnen jedenfalls zu, dass nach der nun gefundenen gemeinsamen Erklärung Großbritannien nicht für immer in der Europäischen Zollunion bleiben werde, es keinen dauerhaften sogenannten Backstop für die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland geben werde - das sei jetzt rechtlich abgesichert.

Folgt Großbritannien heute nun der Aufforderung der EU, den ausgehandelten Brexit-Vertrag abzusegnen? Noch einmal nachverhandelt wird jedenfalls nicht, betonte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (r.).

Tage der Wahrheit

Wenn das Austrittsabkommen auch mit Abweichlern aus den Oppositionsreihen heute eine Mehrheit bekommen sollte, dann könnte Großbritanniens wie geplant zum 29. März aus der EU austreten. London und Brüssel würden dann in einer Übergangsperiode bis Ende 2020, in der erst einmal alles beim Alten bleibt, über ein Freihandelsabkommen verhandeln.

Fällt das Austrittsabkommen aber erneut im Unterhaus durch, dann ist alles offen - dann wird das Unterhaus in den kommenden Tagen über die anderen Brexit-Szenarien abstimmen, vom Chaos-Austritt ohne Abkommen über eine Verschiebung des Austritts bis hin zu einem erneuten EU-Referendum. All das will May unbedingt vermeiden. Sie rief die Abgeordneten auf, jetzt zusammen zu kommen, dem verbesserten Brexit-Deal zuzustimmen und den Auftrag der Bürger aus dem Referendum 2016 zu erfüllen.