Die britische Regierung hat bei den Nachverhandlungen zum Brexit-Vertrag nach eigenen Angaben einen Durchbruch erzielt. London habe Zusagen von der EU für "rechtlich bindende Änderungen" zum größten Streitpunkt erhalten, teilte die Regierung mit.

Die britische Regierung hat nach eigenen Angaben mit der EU "rechtlich bindende Änderungen" des Brexit-Abkommens ausgehandelt. Dabei gehe es um den größten Streitpunkt, den sogenannten "Backstop" zur künftigen Regelung an der Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland, teilte Vize-Regierungschef David Lidington am Abend im Parlament in London mit. Premierminister Theresa May habe bei ihren Gesprächen mit EU-Vertretern Änderungen erreicht, die das Austrittsabkommen sowie die politische Erklärung "stärken und verbessern".

Einigung auf "gemeinsames Instrument"

Beide Seiten hätten sich auf ein "gemeinsames Instrument" verständigt, das die Bedingungen für den EU-Ausstieg kläre, sagte Lidington. So bekomme Großbritannien die Zusage, nicht auf unbestimmte Zeit an die sogenannte Backstop-Regelung gebunden zu sein, die eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland verhindern soll.

Die Backstop-Klausel gilt als Knackpunkt in den Brexit-Verhandlungen. Diese sieht vor, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleibt, bis eine dauerhafte Lösung an der einzigen Landgrenze - ebenjener zwischen Irland und Nordirland - gefunden ist. Der Streit um die Regelung gilt als Hauptgrund für das Scheitern des Brexit-Vertrags bei einer Abstimmung im britischen Parlament im Januar.

May verhandelte mit Juncker und Barnier

May war nach Straßburg gereist, um mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Verhandlungsführer Michel Barnier abermals über das Austrittsabkommen zu sprechen, bevor das Unterhaus am Dienstag erneut darüber abstimmt.