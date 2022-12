Gewalt im Westjordanland Palästinenser stirbt bei schweren Zusammenstößen Stand: 22.12.2022 13:44 Uhr

Kurz vor Weihnachten wächst die Angst vor neuer Gewalt in Nahost: Am Josefsgrab im Westjordanland kam es erneut zu Zusammenstößen mit der israelischen Armee. Ein Palästinenser starb.

Im Westjordanland ist es kurz vor Weihnachten erneut zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee gekommen. Ein Palästinenser starb, drei weitere Personen wurden nach israelischen Medienberichten am sogenannten Josefsgrab teils schwer verletzt.

Palästinensische Medien gaben die Zahl der Verletzten mit über 20 an. Demnach kam es zu Schusswechseln, als die israelische Armee den Besuch einer jüdischen Gruppe an der als Grab des biblischen Stammvaters Josef verehrten Stätte in der palästinensischen Stadt Nablus zu sichern versuchte.

23-jähriger Fußballer stirbt

Palästinensische Behörden identifizierten das Opfer als einen 23-Jährigen Fußballspieler aus der Stadt Tubas nördlich von Nablus. Es ist laut israelischen Berichten unklar, ob er an den Zusammenstößen beteiligt war.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammad Schtajjeh rief den Weltfußballverband Fifa laut Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur "Wafa" auf, die Tötung des jungen Mannes zu verurteilen. Ferner forderte er die internationalen Menschenrechtsorganisationen auf, Verantwortung zu übernehmen, um das "israelische Töten von Palästinensern zu stoppen" und die "israelische Besatzung für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen", hieß es.

Enklave im palästinensischen Gebiet

Das Josefsgrab liegt offiziell in den unter palästinensischer Kontrolle liegenden A-Gebieten des Westjordanlands. Die israelische Armee koordinierte und sicherte bisher Besuche jüdischer Betender zu bestimmten Zeiten, wobei es häufig zu Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern kommt.

Den Osloer Verträgen zufolge sollte das Grab als Enklave im palästinensischen Gebiet unter israelischer Verwaltung bleiben. Nach einem palästinensischen Angriff auf israelische Soldaten am Grab im Herbst 2000 gab die israelische Armee das Monument jedoch auf. Fromme Juden pilgern weiterhin zum Grab ihres Erzvaters in Nablus, um dort zu beten.

Tödlichstes Jahr seit 2006

Die Gedenkstätte liegt rund 100 Kilometer von Bethlehem entfernt. Dort blickt man mit Sorge auf die neue Spirale der Gewalt. Tausende Christinnen und Christen reisen zu Weihnachten ins Westjordanland nach Bethlehem, um dort zu feiern. Dafür passieren sie oft zahlreiche Checkpoints.

Die ohnehin angespannte Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten hatte sich weiter verschärft, nachdem am Dienstag Nasser Abu Hamid, einer der Gründer der der militanten Al-Aksa-Brigaden, in israelischer Sicherheitsgefangenschaft an den Folgen einer Krebserkrankung starb. Israels Übergangsverteidigungsminister Benny Gantz hatte gestern angekündigt, den Leichnam nicht an die Palästinenser zu übergeben, sondern zum Zweck der Verhandlung über die Rückführung israelischer Geiseln und Vermisster zurückzuhalten.

Seit Jahresbeginn wurden nach offiziellen Angaben 31 Israelis bei Angriffen getötet. Im selben Zeitraum kamen 171 Palästinenser bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee und bei versuchten Anschlägen ums Leben. Damit ist 2022 das tödlichste Jahr seit 2006.