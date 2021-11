Siedler-Gewalt gegen Olivenhaine "Was bleibt von unserem Dorf?" Stand: 13.11.2021 05:37 Uhr

Im Oktober und November ist in den palästinensischen Gebieten Erntesaison. Doch einige Olivenbauern im besetzten Westjordanland sehen sich zunehmend Angriffen radikaler jüdischer Siedler ausgesetzt. Sie fürchten um ihre Existenz.

Von Sophie von der Tann, ARD-Studio Tel Aviv

Die Erde ist schwarz verbrannt. Von Jamal Kadus' Olivenbäumen sind nur noch verkohlte, knorrige Äste übrig. "Ich kann das Gefühl kaum beschreibe. Unsere Bäume sind wie Familienmitglieder, wir lieben sie wie Söhne und Töchter", sagt der 56-Jährige. Kadus wohnt mit seiner Familie am Rande des Ortes Burin in der Nähe von Nablus im Westjordanland. Von seinem Feld aus sieht man oben auf dem Hügel, nur wenige hundert Meter entfernt, einige Häuser und Container - Givat Ronin, ein selbst nach israelischem Recht illegaler Außenposten der israelischen Siedlung Yitzhar.

BR Logo Sophie von der Tann ARD-Studio Tel Aviv

Soldat stoppt die Angreifer nicht

Von dort kommen immer wieder gewalttätige Siedler zu Kadus' Feld. Zum Beispiel am 16. Oktober. Auf einem Video der israelischen Menschenrechtsorganisation Yesh Din sieht man, wie die Männer Steine werfen und Büsche anzünden. Etwa ein Drittel von Kadus' Olivenhain fängt Feuer. Wenig später erscheint ein israelischer Soldat, spricht mit den angreifenden Männern, stoppt sie allerdings nicht. Stattdessen habe das Militär Blendgranaten geworfen, berichtet Kadus. Und die Soldaten hätten die Bauern daran gehindert, das Feuer zu löschen.

Ein Sprecher der israelischen Armee erklärt auf Anfrage, dass das Militär eingesetzt worden sei, um die Gruppen der Israelis und Palästinenser zu zerstreuen. Weitere Soldaten seien zur Unterstützung geschickt worden. Wegen der Gewalt vor Ort und da Palästinenser Steine geworfen hätten, habe man Maßnahmen zur Auflösung des Aufruhrs ergriffen.

Brennende Olivenbäume im Westjordanland - für die Bauern ist das existenzgefährdend. Bild: Yesh Din

In der Olivenernte nehmen die Attacken zu

Zu solchen gewaltsamen Szenen kommt es gerade während der Olivenernte vermehrt. Besonders in der Gegend von Burin, wo Palästinenser und radikale Siedlergruppierungen so nah beieinander leben. Der jüngste Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende. 50 Olivenbäume wurden beschädigt, maskierte Männer griffen palästinensische Bauern an.

Die israelische Menschenrechtsorganisation Yesh Din dokumentiert Gewalt und Vandalismus von radikalen Siedlern gegenüber Palästinensern. Mitarbeiter vor Ort sammeln Videomaterial, führen Interviews, vertreten palästinensische Bauern, die bei der Polizei Anzeige erstatten wollen.

"Israelische Behörden machen sich mitschuldig"

Doch in den meisten Fällen leite die Polizei keine Ermittlungen ein, erklärt Lior Amihai, Direktor von Yesh Din. Sein Vorwurf: "Israelische Strafverfolgungsbehörden ermöglichen und ermutigen diese Gewalt und machen sich deshalb mitschuldig."

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hatte im Oktober die Order erlassen, dass "das israelische Militär zusammen mit dem Inlandsgeheimdienst und der Polizei systematisch, aggressiv und kompromisslos gegen alle Formen der Gewalt gegen Palästinenser, Juden und Sicherheitskräfte vorgehen soll". Yesh Din kritisiert allerdings, dass das Militär häufig nicht konsequent gegen gewaltsame Siedler einschreite.

NGO dokumentiert Dutzende Angriffe

Seit Anfang Oktober hat die Menschenrechtsorganisation 38 Vorfälle im Zusammenhang mit der Olivenernte registriert, darunter Angriffe auf palästinensische Bauern, beschädigte und angezündete Olivenbäume, gestohlene Ernten. "In dieser Gegend gab es immer Probleme", erklärt Munir Kadus, der in der Region Burin für Yesh Din Vorfälle dokumentiert. "Aber in den vergangenen Jahren sind es mehr organisierte Angriffe geworden."

Die Videos zeigen, dass es oft Gruppen von männlichen Jugendlichen sind. Auch das mache die Strafverfolgung schwierig. Viele Bauern, die in der Nähe von Siedlungen leben, dürfen nur an wenigen Tagen im Jahr zur Ernte ihre Olivenhaine betreten. Eine Maßnahme der israelischen Armee, um gewaltsame Zusammenstöße zu verhindern. Bei den palästinensischen Bauern sorgt das für Frust. "Und wenn die Angriffe so weitergehen, was bleibt dann von unserem Dorf?", fragt Jawdad Zaben, ein Bewohner Burins. "Wenn wir kein Land haben für unsere Landwirtschaft, wieso sollen wir dann noch hier leben?"

Seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt Israel das Westjordanland und Ostjerusalem. Dort wohnen aktuell etwa 600.000 israelische Siedlerinnen und Siedler in mehr als 200 Siedlungen, die von den Vereinten Nationen als völkerrechtswidrig angesehen werden. Einige tausend Siedler leben in sogenannten Außenposten wie Givat Ronin. Diese Siedlungserweiterungen gelten auch nach israelischem Recht als illegal. Die radikalen religiös motivierten Gruppierungen stellen eine Minderheit dar, die auch unter Siedlern umstritten ist. Allerdings werden auch die illegalen Außenposten von der israelischen Armee geschützt.