Über Pazifischem Ozean Zwei japanische Militärhubschrauber abgestürzt Stand: 21.04.2024 04:34 Uhr

In der Nacht sind über dem Pazifischem Ozean bei einer Übung zwei japanische Militärhubschrauber abgestürzt. Ein Besatzungsmitglied konnte nur tot geborgen werden, sieben weitere Passagiere werden noch vermisst.

Zwei japanische Militärhubschrauber mit insgesamt acht Besatzungsmitgliedern sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Tokio während einer nächtlichen Übung über dem Pazifik abgestürzt.

Ein Insasse sei geborgen, aber später für tot erklärt worden, sagte Verteidigungsminister Kihara Minoru laut dem japanischen Sender NHK. Die sieben anderen Crewmitglieder würden vermisst. Nach ihnen werde gesucht.

Zusammenstoß als mögliche Ursache

Den Angaben des Ministeriums zufolge war der Kontakt mit den beiden Marine-Hubschraubern des Typs SH-60K in der Nacht zum Sonntag abgebrochen. Sie waren demnach an einer Übung zur U-Boot-Abwehr beteiligt.

Der Grund für den Absturz sei unbekannt, erklärte Kihara. Das Ministerium schloss nicht aus, dass beide Luftfahrzeuge mit jeweils vier Menschen an Bord in einem Gebiet östlich der Izu-Inseln in der Luft zusammengestoßen sein könnten.

Japans Selbstverteidigungskräfte entdeckten laut Minoru auf dem Meer schwimmende Trümmerteile, die vermutlich von den Helikoptern stammen. Die Izu-Inseln erstrecken sich südlich von Tokio im Pazifischen Ozean.