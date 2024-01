Präsidenten- und Parlamentswahl Wer wird Taiwan zukünftig regieren? Stand: 13.01.2024 10:23 Uhr

In Taiwan haben die Wahllokale geschlossen, die Auszählung der Stimmen für die Präsidenten- und Parlamentswahl hat begonnen. Die Wahlen fanden im Schatten der Spannungen mit China statt. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet.

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan hat nach Schließung der Wahllokale die Auszählung der Stimmen begonnen. Die Wahllokale auf der südostasiatischen Insel schlossen am Samstagnachmittag (Ortszeit), die Stimmzettel werden nun per Hand ausgezählt. Mit ersten Prognosen wird am frühen, mit dem Ergebnis am späteren Abend gerechnet.

Der Ausgang des Votums dürfte ausschlaggebend sein für die weitere Entwicklung der komplizierten Beziehung zu China, welches das demokratisch regierte und industriell hoch entwickelte Taiwan als eigene Provinz betrachtet.

Bisherige Präsidentin tritt nicht mehr an

Die bisherige Amtsinhaberin Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) ist nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten. Umfragen lassen bisher vermuten, dass die DPP, die den bisherigen Vizepräsidenten und Parteichef Lai Ching-te ins Rennen schickt, gute Chancen auf den Wahlsieg hat.

Lais stärkster Konkurrent ist Hou Yu-ih, ein ehemaliger Polizeichef, der für die als chinafreundlich bekannte Partei Kuomintang (KMT) antritt. Er hatte die Wahl vor dem Hintergrund der steigenden Spannungen zwischen Taiwan und China als "Entscheidung zwischen Krieg und Frieden" bezeichnet.

Lediglich Außenseiterchancen werden dem langjährige Bürgermeister Taipehs, Ko wen-je von der Taiwanischen Volkspartei (TTP), eingeräumt.

Neben Präsidenten- auch Parlamentswahl

Die 19,5 Millionen Wahlberechtigten sind auch aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Dieses umfasst 113 Sitze. Der größte Teil der Abgeordneten wird direkt gewählt, der kleinere Teil der Sitze über Stimmen für die Partei festgelegt. Sowohl für die direkte Wahl der Abgeordneten als auch die des Präsidenten reicht eine einfache Mehrheit. Der neue Präsident tritt sein Amt am 20. Mai an.

Taiwan ist seit 1949 selbstverwaltet. Damals besiegten die Kommunisten von Mao Tsetung im chinesischen Bürgerkrieg die nationalistischen Kuomintang unter Chiang Kai-shek, die sich daraufhin auf die Insel Taiwan zurückzogen und dort jahrzehntelang autoritär herrschten. Viele Staaten unterhalten mit Rücksicht auf die Volksrepublik China keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan.