Nach Pelosi-Besuch China startet Militärmanöver nahe Taiwan Stand: 04.08.2022 06:39 Uhr

China hat mit groß angelegten Manövern rund um Taiwan begonnen. Dabei wird auch scharfe Munition abgefeuert. Hintergrund ist der Besuch der US-Politikerin Pelosi auf der demokratisch regierten Insel.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

Bereits in den vergangenen Tagen, so melden es taiwanische Behörden, seien chinesische Kampfjets in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen - eine Art Pufferzone, die größer ist als der eigentliche Luftraum. Auch chinesische Kriegsschiffe wurden in der Taiwanstraße gesichtet, der Meerenge, die die demokratisch regierte Insel vom Festland trennt.

RBB Logo Benjamin Eyssel ARD-Studio Peking

Wie angekündigt startete das chinesische Militär nun große Manöver in der Nähe Taiwans. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Dabei solle auch mit scharfer Munition geschossen werden. Das Staatsfernsehen hatte schon vorab Bilder von Kampfjets und Kriegsschiffen in dem Gebiet gezeigt.

Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, die Lage genau zu beobachten. Die Streitkräfte des Inselstaates würden gemäß dem Prinzip handeln, sich "auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen". Es werde auch keine Eskalation des Konflikts gesucht.

Peking verhängt auch Wirtschaftssanktionen

Das genaue Ausmaß der Militärübungen ist noch unklar. Die kommunistische Führung hat sechs Gebiete rund um Taiwan zu möglichen Manöverzonen erklärt, manche dieser Gebiete überschneiden sich mit taiwanischem Hoheitsgewässer. Was das für die zivile Schifffahrt und den Luftverkehr bedeutet, ist nicht absehbar. Taiwan fürchtet eine See- und Luftblockade durch die angekündigten Manöver.

Wenn die Drohungen wahr gemacht werden, könnten Raketen nur wenige Kilometer vor Taiwans Küste ins Wasser gefeuert werden. Außerdem hat die Staats- und Parteiführung in Peking Wirtschaftssanktionen gegen die demokratisch regierte Insel verhängt. Zahlreiche Lebensmittel aus Taiwan dürfen nicht mehr in die Volksrepublik eingeführt werden.

Der chinesische Zoll hat auch Exportstopps verhängt. Unter anderem Sand darf nicht mehr nach Taiwan geliefert werden, ein wichtiger Rohstoff für die Bauindustrie.

China empört über Pelosi-Besuch

Die kommunistische Staatsführung betrachtet Taiwan als eigenes Staatsgebiet und ist empört über den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Wochenlang hatten Vertreter der Volksrepublik mit scharfen Worten vor einem solchen Besuch gewarnt. In den vergangenen Tagen spitzte sich die Rhetorik nochmal zu.

Auch in chinesischen Onlinenetzwerken wird der Besuch viel kommentiert - meist mit nationalistischen Tönen, aber auch mit Ironie und Humor. Der Kurznachrichtendienst Weibo war in den Stunden rund um Pelosis Ankunft in Taiwan zwischenzeitlich wegen Überlastung nicht zu erreichen.