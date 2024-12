Syrien nach Sturz von Assad Islamisten sprechen von "neuer Regierung" Stand: 09.12.2024 16:36 Uhr

Die jahrzehntelange Herrschaft der Assad-Dynastie in Syrien ist vorbei. Aber was kommt jetzt? Die Islamisten-Gruppe HTS spricht von einer "neuen Regierung", die entstehen solle. Wer daran beteiligt sein soll, ist unklar.

Die Aufständischen in Syrien wollen in der Hauptstadt Damaskus offenbar schrittweise eine neue Ordnung etablieren und auch eine neue Regierung bilden. "Unsere Kräfte sind fast fertig damit, die Kontrolle in der Hauptstadt zu übernehmen und öffentliches Eigentum zu schützen", teilte die islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) in sozialen Medien mit. "Die neue Regierung wird die Arbeit unmittelbar nach ihrer Gründung aufnehmen." Wie genau diese neue Regierung in Syrien entstehen soll und wer beteiligt sein soll, teilte HTS nicht mit.

Laut dem ARD-Korrespondenten Ramin Sina ist "eine Übergangsregierung mit vier Köpfen im Gespräch". Wer da konkret drin sitzen solle und ob das auch wirklich komme, das sei nicht bestätigt. Auch ob Minderheiten dabei berücksichtigt würden, sei unklar, so Sina in den ARD-tagesthemen.

Zuvor gab es bereits Berichte, HTS-Anführer Abu Muhammad al-Dscholani verhandele mit der Regierung über die Ausgestaltung des Machtwechsels. Ein von den Rebellen veröffentlichtes Video zeigt, wie bewaffnete Kämpfer einen telefonierenden Ministerpräsidenten Mohamed al-Dschalali abholen.

Machtvakuum in einem zersplitterten Land

Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad ist in Syrien ein Machtvakuum entstanden. Die Ungewissheit, wie es weitergehen könnte, ist groß. Nach Jahren des Bürgerkriegs ist Syrien zersplittert. Neben der HTS und verbündeten Rebellengruppen sind im Land unter anderem kurdische sowie Türkei-nahe Milizen aktiv. In dem ethnisch und konfessionell gespaltenen Land leben unter anderem Kurden, Aleviten, Drusen und Christen. Die Minderheit der Aleviten war der wichtigste Unterstützer der nun gestürzten Assad-Regierung.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin teilte mit, erstmal gehe es darum, "dass das Land jetzt nicht in die Hände von anderen Radikalen fallen darf, egal in welchem Gewandt". In Bezug auf die Gruppe HTS sagte er, sie würde an ihren Taten gemessen.

Vorsichtige Töne aus Teheran und Moskau

Aus Kreisen der iranischen Führung hieß es, man knüpfe erste Kontakte nach Damaskus. Teheran ist enger Verbündeter des Assad-Regimes - ebenso wie Moskau. Von dort hieß es, die Zukunft der russischen Militärstützpunkte in Syrien sei ungewiss. Vorerst wird man sie allerdings behalten und mit der künftigen Führung deren Verbleib besprechen, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Angespannte Ruhe in Damaskus

Einen Tag nach dem Einzug der Aufständischen in Damaskus und dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad berichten Bewohner der Hauptstadt von turbulenten Zuständen. "Überall herrscht Chaos", sagt eine Frau, die in Nähe der früheren Assad-Residenz lebt. Auf der Straße bewegten sich Gruppen, die "wie Banden aussehen". Viele Menschen blieben wegen der unübersichtlichen Lage zu Hause, zudem gelte ab nachmittags eine nächtliche Ausgangssperre.

Viele Geschäfte blieben laut Augenzeugen geschlossen. "Seit Samstag konnte ich die Türen nicht öffnen", sagt ein Mann namens Mustafa, der jetzt wieder den Mut hatte, seinen Supermarkt zu öffnen. "Heute fühlte ich mich sicherer", sagt er. "Auf den Hauptstraßen wurde viel geplündert", berichtet er - aber sein Laden sei klein und eher versteckt gelegen.

Sicherheitskräfte sind Reportern der Nachrichtenagentur AP zufolge kaum auf den Straßen zu sehen. In einigen Gegenden waren aber kleine Gruppen bewaffneter Männer stationiert. In einem Video im Internet ist ein Mann in Militärkleidung mit einem Gewehr zu sehen, der versuchte, Bewohnern des Wohnviertels Messe zu versichern, dass ihnen nichts passieren werde. "Wir haben nichts gegen Sie, weder gegen einen Alawiten, noch einen Christen, Schiiten oder Drusen, aber jeder muss sich gut benehmen und keiner sollte versuchen uns anzugreifen", sagte der Mann demnach.

Viele Flüchtlinge wollen nach Syrien zurück

Aus der benachbarten Türkei und dem Libanon, wo sehr viele syrische Flüchtlinge leben, gibt es Berichte über lange Schlangen an den Grenzübergängen. Sehr viele syrische Familien wollen nun nach dem Ende der Assad-Herrschaft in ihre Heimat zurück - trotz einer katastrophalen humanitären Lage, in der mehr als 16 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen sind.