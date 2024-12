Nach der Flucht Assads Islamisten versprechen geordneten Machtwechsel Stand: 08.12.2024 10:43 Uhr

Nach der Einnahme von Damaskus wollen die islamistischen Rebellen offenbar Chaos verhindern. Der Ministerpräsident bleibt im Amt, öffentliche Gebäude sind Tabu für die Kämpfer. Unklar ist, wo der gestürzte Machthaber Assad ist.

Jubelszenen in Damaskus: Nach der offenbar kampflosen Übernahme der Stadt durch ein von Islamisten angeführtes Rebellenbündnis feiern Zivilisten und bewaffnete Kämpfer im Zentrum der syrischen Hauptstadt. Bei den Feiernden ist die Erleichterung über die Flucht des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad offensichtlich groß.

Der Anführer der islamistischen Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS), Abu Muhammad al-Dscholani, verhandelt nach übereinstimmenden Berichten bereits mit der Regierung über die Ausgestaltung des Machtwechsels. Ein von den Rebellen veröffentlichtes Video zeigt, wie bewaffnete Kämpfer einen telefonierenden Ministerpräsidenten Mohammed al-Dschalali abholen.

Staatliche Institutionen sollen weiterarbeiten

Die staatlichen Institutionen würden bis zu einer Machtübergabe von al-Dschalali beaufsichtigt, erklärte al-Dscholani. In der schriftlichen Erklärung, die er mit seinem bürgerlichen Namen Ahmed al-Scharaa unterzeichnete, ordnete er zudem an, dass sich militärische Kräfte öffentlichen Einrichtungen nicht nähern dürften und Schüsse in die Luft verboten seien. Vermutlich soll so ein Machtvakuum in Damaskus minimiert oder sogar verhindert werden.

Al-Dscholani präsentierte sich bereits während des schnellen Vorstoßes der Aufständischen seit Ende November betont gemäßigt. Bei einer Erklärung im syrischen Staatsfernsehen, in der sie die Flucht Assad verkündeten, trugen er und weitere Kämpfer Zivilkleidung.

Ministerpräsident al-Dschalali sprach sich im Fernsehsender Al-Arabija für freie Wahlen in Syrien aus, damit die Menschen über die Führung entscheiden können. Er bestätigte Gespräche mit al-Dscholani über eine Übergangsperiode.

Häftlinge in Damaskus befreit

Die Islamisten kündigten zudem die Freilassung aller Häftlinge an. In Damaskus übernahmen sie schnell die Kontrolle über ein berüchtigtes Gefängnis und ließen die eingesperrten Menschen gehen. Das bestätigte auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die in London ansässig ist. Diese teilte mit, die Türen des Gefängnisses seien für "Tausende Häftlinge" geöffnet worden, die "während der gesamten Herrschaft des Regimes" vom Sicherheitsapparat gefangen genommen worden seien.

Diesen Moment haben sich Assad-Gegner lange herbeigesehnt: Aufständische laufen durch den Präsidentenpalast bei Damaskus.

Wo ist Assad?

Am frühen Morgen hatte die HTS die Einnahme der Hauptstadt Damaskus und die Flucht Assads gemeldet. "Der Tyrann Baschar al-Assad ist geflohen", teilten die Aufständischen mit. Dies sei der Moment, auf den die Vertriebenen und die Häftlinge lang gewartet hätten, "der Moment der Heimkehr und der Moment von Freiheit nach Jahrzehnten der Unterdrückung und des Leids".

Wo sich Assad aufhält, ist nicht bekannt. Es gibt unbestätigte Berichte, dass seine Familie bereits vor einigen Tagen nach Russland ausgereist sei. Dorthin könnte auch er fliegen. Eine andere Exiloption ist der Iran. Spätestens seit der gezielten Tötung des damaligen Hamas-Chefs Ismail Hanija in Teheran gibt es allerdings Zweifel, ob das iranische Regime den Schutz wichtiger Verbündeter garantieren kann.

Teile der Armee kämpfen offenbar weiter

Auch nach der Flucht von Assad scheint es Teile der Armee zu geben, die weiter gegen die Aufständischen kämpfen. Nach Darstellung der Streitkräfte dauern militärische Operationen gegen "terroristische Gruppen" um die Städte Hama, Homs und Daraa herum an. Die Bevölkerung solle wachsam sein und die Souveränität Syriens verteidigen.

Rebellengruppen rücken nach eigenen Angaben auch im Nordosten des Landes vor. Man habe Gebiete westlich der Stadt Dair as-Saur unter Kontrolle gebracht, sagten die Aufständischen bei einer Ansprache im syrischen Staatsfernsehen. Dieses Gebiet kontrollierten zuvor die syrischen Regierungstruppen mit verbündeten Milizen. Dair as-Saur liegt am Fluss Euphrat und entlang wichtiger Verkehrs- und Versorgungsrouten zwischen dem östlichen und zentralen Teil Syriens.

In den vergangenen Tagen hatten die Aufständischen die Einnahme vieler wichtiger Städte verkündet, es ist aber unklar, ob sie dort Kämpfer zur Verteidigung zurückließen. Zudem gibt es diverse Rebellengruppen mit teils unterschiedlichen oder sogar widersprüchlichen Zielen. Dies könnte sie militärisch schwächen.

Andererseits sollen auch viele Soldaten desertiert oder sogar mit Ausrüstung in Nachbarstaaten wie den Irak geflohen sein. Insgesamt bleibt die Situation unübersichtlich.

Neue Kämpfe seit vergangener Woche

Der Bürgerkrieg in Syrien hatte 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen, die aus Assads Befehl brutal niedergeschlagen wurden. Daraufhin lehnten sich verschiedene Gruppen auf. Mehrere Staaten - darunter Russland, der Iran, die Türkei und die USA - mischten sich im Laufe der Jahre in den Krieg ein. Rund 14 Millionen Menschen wurden vertrieben. Nach UN-Schätzungen kamen bisher mehr als 300.000 Zivilisten ums Leben.