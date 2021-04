Einreiseverbote für EU-Vertreter Russische Sanktionen gegen Sassoli

Im März hatte die EU Strafmaßnahmen gegen russische Regierungsmitarbeiter verhängt. Nun kam die Antwort aus Moskau: Acht hochrangige EU-Vertreter dürfen nicht mehr nach Russland einreisen, unter ihnen Parlamentspräsident Sassoli.

Moskau hat acht Vertretern aus EU-Staaten die Einreise nach Russland verboten, wie das russische Außenministerium mitteilte. Dazu gehören EU-Parlamentspräsident David Sassoli, EU-Vize-Kommissionspräsidentin Vera Jourova und der Berliner Oberstaatsanwalt Jörg Raupach.

Die EU hatte zuvor im März wegen der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny Sanktionen gegen ranghohe russische Staatsfunktionäre verhängt. Unter anderem richteten sich die Strafmaßnahmen gegen den Chef des Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin und Generalstaatsanwalt Igor Krasnow.

Auch EU-Vize-Kommissionspräsidentin Vera Jourova ist von den russischen Sanktionen betroffen. Bild: AFP

Russland sieht Völkerrecht verletzt

In einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hieß es nun, die EU verfolge weiterhin eine Politik unrechtmäßiger einseitiger Entscheidungen gegen russische Bürger und Organisationen. Diese Praxis verstoße gegen die UN-Charta und die grundlegenden Normen des Völkerrechts. Alle Vorschläge aus Moskau zur Lösung von Problemen zwischen Russland und der EU würden "konsequent ignoriert oder abgelehnt". Ziel es sei offenbar, die Entwicklung Russlands um jeden Preis einzudämmen.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber reagierte scharf auf die russische Ankündigung der Einreiseverbote: "Herr Putin, Sie können so viele Abgeordnete des Europäischen Parlaments sanktionieren, wie Sie möchten, aber Sie werden uns nicht zum Schweigen bringen", schrieb der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament auf Twitter. Seine Fraktion übe volle Solidarität mit Sassoli und Jourova.

EU hält Nawalny-Urteil für unzulässig

Der Oppositionspolitiker Nawalny war Anfang Februar in Moskau zu Lagerhaft verurteilt worden. Er soll mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben. Die EU hält das Urteil für unzulässig, unter anderem weil Nawalny sich nach einem Nervengift-Anschlag auf ihn mehrere Monate in Deutschland behandeln lassen musste.

Wegen des Anschlags auf Nawalny am 20. August 2020 hatte die EU bereits im vergangenen Jahr Einreise- und Vermögenssperren gegen mutmaßliche Verantwortliche aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin verhängt. In Brüssel wird davon ausgegangen, dass staatliche Stellen in Russland hinter dem Attentat stehen. Russland hatte das stets zurückgewiesen und sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten verbeten.