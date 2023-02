Bericht aus Südkorea Nordkorea feuert offenbar zwei Raketen ab Stand: 20.02.2023 00:52 Uhr

Nach südkoreanischen Angaben hat Nordkorea zwei ballistische Raketen auf die östlichen Gewässer des Landes abgefeuert. Der südkoreanische Generalstab teilte mit, der Raketenstart sei am frühen Morgen erfolgt.

Nordkorea hat offenbar erneut ballistische Raketen getestet. Nach Erkenntnissen des südkoreanischen Militärs in Seoul wurden die beiden Kurzstreckenraketen in östlicher Richtung aufs offene Meer abgefeuert, wie die Agentur Yonhap berichtete. Sie seien am frühen Montagmorgen von der westlichen Region Süd-Pyongan gestartet, teilte der südkoreanische Generalstab mit und dann in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen. Wie weit sie flogen, war zunächst unklar.

Gemeinsame Luftraumübungen von Südkorea und den USA

Am Samstag hatte Nordkorea seine Waffentests mit dem Start einer Interkontinentalrakete (ICBM) des Typs Hwasongpho-15 wieder aufgenommen, wie Pjöngjang am Sonntag bestätigte. Der Flugkörper habe am Samstag nach einem Flug über 989 Kilometer sein Zielgebiet im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) erreicht, wie die staatlichen Medien Nordkoreas berichteten. Der jüngste Interkontinentalraketentest sei dazu gedacht gewesen, die "tödlichen" Fähigkeiten zu nuklearen Angriffen zu steigern.

Angesichts anstehender gemeinsamer Militärübungen der USA und Südkoreas wurden weitere Schritte angedroht. Die USA reagierten mit einer Demonstration der Stärke und ließen am Sonntag Langstreckenbomber vom Typ B-1B nahe der koreanischen Halbinsel fliegen. Zudem fanden Übungsflüge in Koordination mit südkoreanischen und japanischen Kampfflugzeugen statt.

Nordkorea erhöht Raketentests - trotz Verbot

Interkontinentalrakete gelten als wichtigste Träger für Atomwaffen. Tests mit ICBM und anderen ballistischen Raketen sind Nordkorea durch Beschlüsse der Vereinten Nationen verboten. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten sich im vergangenem Jahr wieder deutlich verschärft. Das kommunistisch regierte Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen ist, erhöhte trotz aller Verbote Umfang und Tempo seiner Raketentests.