Nepal Passagiermaschine mit 72 Insassen abgestürzt Stand: 15.01.2023 08:43 Uhr

In Nepal ist eine Passagiermaschine mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. Das Flugzeug war auf einem Inlandsflug zum beliebten Urlaubsort Pokhara unterwegs. Einsatzkräfte bargen mehrere Tote.

Ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord ist laut einem Medienbericht in Nepal abgestürzt. Der Absturz soll sich sich in der Nähe des Internationalen Flughafens der Stadt Pokhara ereignet haben, wie die Zeitung "Kathmandu Post" berichtete. An Bord befanden sich demnach 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder.

Die Zeitung berief sich auf einen Sprecher der Fluggesellschaft Yeti. Ein Rettungseinsatz sei angelaufen, hieß es. Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien für Rettungsarbeiten vor Ort, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Unter den Passagieren sollen sich Agenturberichten zufolge auch einige Ausländer befunden haben. Bislang seien mindestens 16 Leichen geborgen worden.

Ziel war der Erholungsort Pokhara

Ministerpräsident Pushpa Kamal Dahal sagte, das Flugzeug sei auf dem Weg von der Hauptstadt Kathmandu in das 200 Kilometer westlich gelegene Pokhara im Landesinneren gewesen. Der beliebte Erholungsort ist auch Ausgangspunkt von Trekkingtouren. Dahal rief Sicherheitskräfte und die Öffentlichkeit auf, den Rettungseinsatz zu unterstützen.

Fotos und Videos auf Twitter zeigten Rauch, der von der Absturzstelle aufstieg, sowie Rettungskräfte und zahlreiche Menschen, die sich um das Flugzeugwrack versammelten. Die Ursache des Absturzes ist noch unbekannt.