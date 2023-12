Südkorea "Parasite"-Darsteller Lee Sun Kyun tot aufgefunden Stand: 27.12.2023 07:41 Uhr

2019 gewann "Parasite" als erster nicht-englischsprachiger Film der Geschichte einen Oscar als bester Film. Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun Kyun wurde dadurch weltbekannt. Nun ist er gestorben.

Der mit seiner Rolle im oscargekrönten Film "Parasite" bekannt gewordene, südkoreanische Schauspieler Lee Sun Kyun ist tot aufgefunden worden. Lee sei leblos in seinem Auto in einem Park in Seoul entdeckt worden, teilte die Notdienststelle mit. Der Schauspieler wurde 48 Jahre alt.

Die Nachrichtenagentur Yonhap hatte unter Berufung auf die Polizei berichtet, dass nach Lee gesucht worden sei, nachdem seine Familie die Behörden alarmiert habe. Die Polizei schließe Suizid nicht aus.

"Parasite" gewann 2019 vier Oscars

Die Gesellschaftssatire "Parasite" von Regisseur Bong Joon Ho gewann bei der Oscar-Verleihung 2020 als erster nicht-englischsprachiger Film der Geschichte den Hauptpreis als bester Film und wurde außerdem mit den Oscars für den besten internationalen Film, die beste Regie und das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet.

"Parasite", eine Mischung aus Gesellschaftssatire und Thriller, handelt von dem Sohn einer armen südkoreanischen Familie, der einen Job als Nachhilfelehrer für die Tochter eines reichen Unternehmers - gespielt von Lee - ergattert. Mit schwarzem Humor wird erzählt, wie der Sohn nach und nach seine ganze Familie als Angestellte bei seinem neuen Arbeitgeber unterbringt.

Bevor Lee mit "Parasite" der internationale Durchbruch gelang, hatte er im südkoreanischen Kino seit Jahrzehnten als feste Größe gegolten. Er hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.