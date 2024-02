Verdacht auf Cholera 3.000 Menschen sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest Stand: 26.02.2024 08:38 Uhr

Der Süden Afrikas kämpft mit einem massiven Cholera-Ausbruch. Der Verdacht auf Cholera auf einem Kreuzfahrtschiff bereitet den Behörden auch in Mauritius Sorgen. Sie verwehrten fast 2.200 Passagieren, von Bord zu gehen.

Vor der ostafrikanischen Insel Mauritius sitzen mehr als 3.000 Menschen wegen eines möglichen Cholera-Ausbruchs an Bord eines Kreuzfahrtschiffs fest.

Nach einer Reihe von Magen-Darm-Erkrankungen an Bord der "Norwegian Dawn" verweigerten die Behörden in Mauritius dem Schiff das für Sonntag geplante Anlegen im Hafen der Hauptstadt Port Louis, nachdem zuvor schon die französische Insel La Réunion im Indischen Ozean das Schiff abgewiesen hatte.

2.200 Passagiere und 1.000 Besatzungsmitglieder

Das südliche Afrika erlebt derzeit einen der schwersten Cholera-Ausbrüche seit Jahren. "Die Gesundheit und Sicherheit der Passagiere sowie die des ganzen Landes sind für die Behörden von größter Bedeutung", so die Hafenbehörde. Auf dem Schiff befinden sich knapp 2.200 Passagiere und 1.000 Besatzungsmitglieder. Ein Großteil der Passagiere sollte eigentlich in Port Louis von Bord gehen, knapp 2.300 sollten neu zusteigen, teilte die Behörde mit.

Das sei derzeit nicht möglich, eventuell könne es am Dienstag dazu kommen, so ein Sprecher der in den USA ansässigen Reederei Norwegian Cruise Line. Einige Passagiere der "Norwegian Dawn" hätten während der zwölftägigen Fahrt von Südafrika leichte Symptome einer Magenerkrankung gezeigt.

Testergebnisse für Dienstag erwartet

Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums nahmen am Sonntagmorgen Proben von rund 15 Menschen an Bord. Mit dem Ergebnis der Untersuchung wird am Dienstag gerechnet. Nach Angaben aus Behördenkreisen sollen mindestens 14 Passagiere sowie ein Besatzungsmitglied an Durchfall und Erbrechen leiden. Sie seien in ihren Zimmern isoliert. Man habe die Hygienemaßnahmen an Bord erhöht und ergreife alle notwendigen Maßnahmen, um die Gäste, die Besatzung und die Reiseziele zu schützen, teilte die Reederei weiter mit.

Cholera wird durch ein Bakterium ausgelöst, das im Darm ein Gift bildet. Verbreitet wird es vor allem durch verunreinigtes Trinkwasser sowie verunreinigte Lebensmittel. Viele Infektionen verlaufen symptomlos, jedoch kann in schweren Fällen der starke Flüssigkeits- und Salzverlust binnen Stunden zu Kreislaufkollaps, Muskelkrämpfen bis hin zu Schock und Tod führen.