Feuer in Kambodscha Tote bei Brand in Casino-Hotel Stand: 29.12.2022 07:14 Uhr

In einem Casino-Hotel in Kambodscha ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben starben dabei mindestens zehn Menschen. Mehr als 30 wurden verletzt. Die Ursache für den Brand in der Grenzregion zu Thailand ist noch unklar.

Bei einem Brand in einem Casino-Hotel im Nordwesten Kambodschas sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Ein lokaler Polizeichef sprach von mindestens zehn Todesopfern und 30 Verletzten. Ein Vertreter der Provinzregierung teilte abweichend davon mit, dass mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen seien und 53 Verletzungen erlitten hätten.

Das Feuer in dem "Grand Diamond City Hotel and Casino" in Poipet an der Grenze zum benachbarten Thailand sei aus bislang ungeklärter Ursache gestern gegen Mitternacht ausgebrochen und brannte auch am Morgen noch.

Bei Thailändern beliebtes Hotel

Auf im Internet verbreiteten Videoaufnahmen war zu sehen, wie das Hotel in Flammen steht und mehrere Menschen offenbar aus dem brennenden Gebäude springen. Medienberichten zufolge hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes auch ausländische Staatsangehörige in dem Casino auf.

Die Feuerwehr ist in der Grenzstadt Poipet in Kambodscha nach einem Brand im "Grand Diamond City Hotel" im Einsatz. Bild: AFP

Nach Angaben aus dem thailändischen Außenministerium wurden mehrere Verletzte in Krankenhäuser in der thailändischen Provinz Sa Kaeo gebracht. Ein freiwilliger Helfer der thailändischen Rettungsorganisation Ruamkatanyu Foundation sagte, das Feuer sei im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dann schnell ausgebreitet.

In dem Gebäude hätten sich mehr als 400 Menschen aufgehalten, die meisten von ihnen Thailänder, zitierte die Zeitung "The Phnom Penh Post" einen Sprecher der Stadtverwaltung. Bei den Rettungsarbeiten seien auch Hubschrauber zum Einsatz gekommen, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes. Der thailändische Sender PBS berichtete, das Hotel an der Grenze sei bei Thailändern sehr beliebt, da Glücksspiel in ihrem Land verboten sei.