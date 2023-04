Nach Raketenbeschuss Israel greift Ziele im Libanon und Gaza an Stand: 07.04.2023 05:21 Uhr

Israel ist erstmals seit Jahren wieder unter heftigen Raketenbeschuss aus dem Libanon geraten. Die Armee reagiert in der Nacht und am frühen Morgen mit Gegenangriffen auf ihre Nachbarn.

Als Vergeltung für massiven Raketenbeschuss auf Israel haben die Streitkräfte Ziele im Libanon und im Gazastreifen angegriffen. In der Nacht seien Stellungen der militanten Hamas im Süden Libanons getroffen worden, teilte das israelische Militär mit.

Der libanesische Fernsehsender Al Majadeen berichtete von Explosionen in der Stadt Tyros im Süden des Landes. Zuvor hatten mutmaßliche Extremisten im Libanon nach israelischen Angaben fast drei Dutzend Raketen auf Israel abgefeuert. Dies weckte Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts, zumal die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz weite Teile des südlichen Libanons kontrolliert.

Das israelische Militär attackierte in der Nacht auch Ziele im Gazastreifen, nachdem aus dem von der Hamas beherrschten palästinensischen Gebiet Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden waren. Militante Kämpfer reagierten auf die Luftangriffe mit weiteren Raketensalven auf Israel.

Netanyahu hatte Vergeltung angedroht

Die UN-Friedensmission Unifil forderte ein Ende der gefährlichen Aktionen. "Beide Seiten haben gesagt, dass sie keinen Krieg wollen", hieß es in einer Erklärung der Organisation am Morgen. Man sei mit beiden Ländern im Gespräch. Die UN-Mission forderte alle Beteiligten auf, die Angriffe einzustellen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte am Abend eine "aggressive Reaktion" auf den anhaltenden Beschuss aus dem Gazastreifen und dem Libanon angekündigt. Trotz innenpolitischer Spaltung blieben die Israelis gegenüber äußeren Feinden geeint, erklärte der Regierungschef.

Nach seiner dreistündigen Sitzung mit seinem Sicherheitskabinett teilte sein Büro mit, dass eine Reihe von Entscheidungen getroffen worden seien. "Israels Reaktion wird, heute und darüber hinaus, unseren Feinden einen hohen Preis abverlangen", hieß es in einer knappen Mitteilung.

Zusammenstöße an Al-Aksa-Moschee der Auslöser

Die jüngste Eskalation folgte auf Gewalt an und in der Jerusalemer Al-Aksa-Moschee. Gläubige verbarrikadierten sich am Mittwochabend in dem drittwichtigsten Heiligtum des Islams über der Altstadt. Die israelische Polizei stürmte das Gebäude und schaffte die Gläubigen weg. Am Dienstagabend war die Lage im Gotteshaus ebenfalls eskaliert: Gläubige warfen Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizei, die daraufhin hart vorging und Hunderte festnahm. Nach palästinensischen Angaben wurden Gläubige blutig geschlagen, es gab demnach Dutzende Verletzte.

Seit Beginn des Fastenmonats Ramadan am 22. März haben Muslime immer wieder versucht, über Nacht in der Al-Aksa-Moschee zu bleiben, üblicherweise wird dies aber nur in den letzten zehn Tagen des Ramadans gestattet.

Brennpunkt Tempelberg

Die vom Iran unterstütze libanesische Hisbollah-Miliz verurteilte den Sturm auf die Moschee. Die Verletzung von Gläubigen verstoße gegen religiöse, moralische und menschliche Werte.

Die Al-Aksa-Moschee steht auf einer Anhöhe, die den Juden als Tempelberg ihr wichtigstes Heiligtum ist. Aktuell zieht es wegen des Ramadan besonders viele Muslime zu dem Gelände, das seit langem als ein Brennpunkt des Nahost-Konflikts gilt. Am Mittwoch begann zudem das jüdische Pessachfest. Außerdem sind wegen des bevorstehenden Osterfestes Tausende Christen in der Stadt.

Gewaltsame Konfrontationen am Tempelberg haben in der Vergangenheit zu Kriegen zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas geführt, zuletzt im Jahr 2021.