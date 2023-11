Krieg in Nahost Israel bestätigt Angriff auf Krankenwagen Stand: 04.11.2023 09:22 Uhr

Israels Armee hat im Gazastreifen einen Krankenwagen angegriffen, der nach ihren Angaben von Terroristen genutzt wurde. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium widerspricht. Die Forderungen nach einer Waffenruhe reißen nicht ab.

Israels Armee hat bei ihrem Vormarsch im Norden des Gazastreifens nach eigenen Angaben einen von der islamistischen Hamas benutzten Krankenwagen angegriffen. Dabei seien mehrere Terroristen "neutralisiert" worden, teilte die Armee mit.

Das von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium widersprach dieser Darstellung. In dem Krankenwagen seien Verwundete transportiert worden, die in Ägypten behandelt werden sollten. Der Angriff geschah demnach vor dem Eingang des Schifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza. 13 Menschen seien dabei getötet und 26 weitere verletzt worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig prüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Von Israels Armee hieß es, bei dem beschossenen Gebiet handele es sich um eine "Kampfzone". Das Militär hatte Zivilisten mehrfach aufgefordert, zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden zu fliehen. Das Schifa-Krankenhaus dient nach israelischer Darstellung auch als Hamas-Kommandozentrum. Israelische Medien berichteten zuletzt unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Hamas soll rund 30.000 Menschen im Umkreis der Klinik konzentriert haben, damit diese als "menschliche Schutzschilde" dienten.

Guterres: Zivilisten nicht als Schutzschild missbrauchen

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhonam Ghebreyesus, zeigte sich erschüttert über die jüngsten Berichte über den Beschuss des Krankenwagens. "Wir wiederholen: Patienten, medizinisches Personal, Einrichtungen und Krankenwagen müssen jederzeit geschützt werden. Immer", schrieb er auf der Plattform X. Der WHO-Chef forderte eine sofortige Feuerpause.

Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich entsetzt über den Angriff. Die Bilder von auf der Straße liegenden Leichen seien "erschütternd", erklärte Guterres. Der UN-Generalsekretär mahnte eine Achtung des humanitären Völkerrechts an. Dazu gehöre der Schutz von Zivilisten und ziviler Infrastruktur. Zivilisten dürften nicht als menschliche Schutzschilde missbraucht werden. Guterres forderte auch eine Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen in einem Umfang, der "dieser dramatischen Situation Rechnung trägt". Zudem mahnte er erneut eine humanitäre Feuerpause an.

Bodeneinsatz geht weiter

Die israelische Armee gab an, bei einem weiteren Bodeneinsatz gegen die Hamas "Dutzende Terroristen" getötet zu haben. Es habe am Vortag zahlreiche Versuche gegeben, die israelischen Truppen aus Tunnelschächten und militärischen Einrichtungen im nördlichen Gazastreifen anzugreifen, teilte die Armee mit. Die Soldaten hätten Terroristen getötet, Waffen der Hamas gefunden und Tunnelschächte freigelegt, die für Terrorzwecke genutzt würden.

Israelische Panzer hätten im Norden des Gazastreifens drei Beobachtungsposten der Hamas zerstört und bei Gefechten mit 15 Terroristen mehrere von ihnen getötet, hieß es weiter. In der Nacht habe die israelische Armee zudem im südlichen Gazastreifen eine gezielte Razzia durchgeführt, um Gebäude zu räumen und Sprengsätze zu entschärfen.

Blinken in Jordanien

Das Gesundheitsministerium in Gaza sprach zuletzt von 9.220 Toten im Zuge der israelischen Reaktion auf die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober. Die Forderungen nach einer humanitären Feuerpause, wie sie zuletzt auch von US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Israel vorgebracht wurden, lehnt die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu nach wie vor ab. Netanyahu fordert als Bedingung für eine solche Feuerpause die Freilassung der nach Gaza verschleppten israelischen Geiseln: "Ich habe deutlich gemacht, dass wir mit Volldampf weitermachen und dass Israel jede temporäre Feuerpause ablehnt, die nicht die Freilassung der entführten Israelis beinhaltet", sagte er nach dem Treffen mit dem US-Außenminister.

Nach seinem Besuch in Israel will Blinken heute in der jordanischen Hauptstadt Amman mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Ägypten und anderen Ländern der Region über den Gaza-Krieg beraten. Jordanien wolle sich vor dem Treffen mit arabischen Staaten abstimmen, um "den israelischen Krieg gegen Gaza und die dadurch verursachte humanitäre Katastrophe zu beenden", meldete die jordanische Nachrichtenagentur Petra aunter Berufung auf einen Sprecher des jordanischen Außenministeriums.

USA rechnen offenbar mit neuer Phase des Kriegs

Die US-Regierung rechnet einem Medienbericht zufolge in den nächsten Tagen mit dem Beginn einer neuen Phase des israelischen Feldzugs gegen die Hamas. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsbeamten in Washington, die Regierung von Präsident Joe Biden rechne mit einer Reduzierung der Luftangriffe und einem fortan stärkeren "taktischen Fokus auf die Bodenkampagne". Demnach dürfte es darum gehen, das riesige Netz unterirdischer Tunnelkomplexe zu räumen, von denen aus die Hamas operiere.

Unterdessen wehrte die israelische Armee nach eigenen Angaben Attacken von Terroristen aus dem Libanon ab. Wie die Armee auf Telegram bekanntgab, soll eine "Terrorzelle" am Vortag versucht haben, Panzerabwehrraketen auf das Gebiet des Kibbuz Yiftah im Norden Israels abzuschießen. Ein Panzer der israelischen Armee habe die Terrorzelle getroffen. Zudem habe sich ein Terrorist aus dem Libanon dem Grenzgebiet in der Nähe der Gemeinde Schelomi genähert und sei von einem israelischen Kampfflugzeug getötet worden.