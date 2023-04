Mädchenschulen im Iran Geheimdienst sieht keine Belege für Vergiftungen Stand: 29.04.2023 01:03 Uhr

Seit Ende November wurden im Iran immer wieder Vergiftungen an Mädchenschulen gemeldet. Nach einer Untersuchung teilten die Behörden nun mit, keine giftige Substanz festgestellt zu haben. Vielmehr hätten Dissidenten gezielt Ängste geschürt.

Der Iran hat nach offiziellen Angaben keine Belege für eine mutmaßliche Welle von Vergiftungen von Schülerinnen gefunden. "Bei den Untersuchungen vor Ort und in den Labors wurde keine giftige Substanz festgestellt", hieß es in einem Bericht des Geheimdienstministeriums, der in den Staatsmedien zitiert wurde.

Es gebe auch keine Todesfälle oder langfristige körperliche Schäden. Vielmehr hätten Dissidenten Ängste geschürt, um Propaganda-Videos zu produzieren. "Die Rolle der Feinde beim Anheizen dieser Krise ist sicher und unbestreitbar", hieß es weiter.

Vorfälle in fast allen Provinzen

Die mutmaßlichen Giftanschläge hatten im November in der den Schiiten heiligen Stadt Kom begonnen. Der Nachrichtenagentur Hrana zufolge breiteten sie sich danach auf 28 der 31 Provinzen aus. Rund 5000 Schülerinnen litten nach Angaben der halbamtlichen Nachrichtenagentur Isna unter Symptomen wie Übelkeit und Atemnot, nachdem sie "unangenehme" Gerüche auf dem Schulgelände bemerkt haben sollen. Manche von ihnen fielen demnach in Ohnmacht oder mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Angesichts der Häufung der Fälle hatten die Eltern der betroffenen Schülerinnen demonstriert und die Regierung aufgefordert, zu handeln. Einige nahmen ihre Kinder aus der Schule. Die mutmaßlichen Vergiftungen traten zwei Monate nach dem Beginn von landesweiten Protesten für mehr Frauenrechte und demokratische Reformen auf.

Angeblich 100 Festnahmen

Die Behörden machten nicht weiter bezeichnete Feinde der islamischen Republik verantwortlich. Spekuliert wurde jedoch auf Hardliner-Gruppen als Urheber, deren Vorgehen auf einer eigenen Auslegung des Islams beruht. Anfang März hatte der Iran gemeldet, mehr als 100 Menschen in Zusammenhang mit den Vergiftungen festgenommen zu haben.