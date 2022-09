Proteste im Iran Aktivisten berichten von immer mehr Toten Stand: 23.09.2022 09:17 Uhr

Nach dem Tod einer 22-Jährigen in Polizeigewahrsam kochen die Proteste im Iran immer weiter hoch: Inzwischen sollen dabei 31 Zivilisten getötet worden sein, wie Aktivisten berichten. Grünen-Chef Nouripour sieht "alles auf der Kippe".

Bei Protesten in Dutzenden iranischen Städten hat sich die Zahl der Toten offenbar weiter erhöht. Die Organisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Oslo sprach am Donnerstag von mindestens 31 toten Zivilisten. Nach Angaben des Staatsfernsehens sollen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen sein. Unter den Opfern seien sowohl Sicherheitskräfte als auch Demonstranten. Die Behörden schränkten Aktivisten zufolge den Zugang zum Internet weiter ein und blockierten die Onlinenetzwerke Whatsapp und Instagram.

Auslöser der Proteste ist der Tod der 22 Jahre alten Iranerin Mahsa Amini. Sie wurde von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen. Was genau mit Amini nach ihrer Festnahme geschah, ist unklar. Sie fiel ins Koma und starb später in einem Krankenhaus.

Iranischer Präsident verurteilt Proteste

Irans Präsident Ebrahim Raisi, der durch den Tod der Frau landesweit in Erklärungsnot geraten war, äußerte sich am Rande der UN-Vollversammlung zu dem Thema. Auf einer Pressekonferenz erklärte er, der Tod der jungen Frau müsse untersucht werden. Gleichzeitig bezeichnete Raisi die Proteste als "Akte des Chaos", die unakzeptabel seien. Der Iran erlebt derzeit die größten Ausschreitungen seit 2019.

Auf Videos in Onlinenetzwerken ist zu sehen, wie Demonstrantinnen ihre Kopftücher abnehmen und verbrennen oder ihr Haar vor einer jubelnden Menschenmenge abschneiden. In Isfahan zerrissen Protestierende ein Transparent mit einem Bild des geistlichen Oberhaupts des Iran, Ayatollah Ali Chamenei.

"Selbst aus dem Regime gibt es kritische Stimmen"

Zur Lage im Land äußerte sich auch Grünen-Chef Omid Nouripour: Er sieht "alles auf der Kippe". "Die Leute wollen nicht mehr gegängelt werden und ein System aushalten, das ausschließlich auf Gängelung ausgerichtet ist", sagte Nouripour dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zwar habe die Regierung im Iran in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie ohne Rücksicht Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anwende. Dennoch sei die Lage diesmal anders, da es auch aus dem Regime selbst kritische Stimmen zu dem Vorfall gebe. Nouripour wurde im Iran geboren.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigte in New York an, das gewaltsame Vorgehen gegen die Demonstranten vor den UN-Menschenrechtsrat zu bringen. Der "brutale Angriff auf die mutigen Frauen im Iran" sei "auch ein Angriff auf die Menschheit", sagte Baerbock am Rande der Generaldebatte.

Nach Ansicht des deutsch-iranischen Schriftstellers Navid Kermani zeigen die Proteste die tiefe Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Regime. "Natürlich geht es um Frauenrechte, die massiv benachteiligt sind", sagte er im Interview mit den tagesthemen. Es gebe aber auch großen Unmut aus anderen Gründen: "Es geht um die täglichen Gängeleien, um die Rechte der Minderheiten, um die Wirtschaftskrise - es geht hier um alles." Die Demonstranten forderten nicht nur einzelne Reformen - auf den Straßen werde ganz offen die Systemfrage gestellt. "Das ist eine Absage an die herrschende Elite."

USA verhängen Sanktionen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte die in New York anwesenden Staats- und Regierungschefs auf, "einen unabhängigen internationalen Untersuchungs- und Rechenschaftsmechanismus zu unterstützen, um die weit verbreitete Straflosigkeit im Iran zu adressieren". Die USA verhängten Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei sowie mehrere Sicherheitsverantwortliche.

Der iranische Justizchef hatte zuvor ein hartes Durchgreifen der Sicherheitskräfte bei den landesweiten Protesten angeordnet. Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi habe die Justiz und Polizei in allen Landesteilen angewiesen, keine Kompromisse im Umgang mit "professionellen Krawallmachern" und Anführern der Unruhen einzugehen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Damit soll nach den Worten des Justizchefs die Sicherheit der Bürger garantiert werden. Seit Tagen befürchten Experten, dass die iranischen Behörden mit Härte durchgreifen werden, um die Demonstrationen auf der Straße zu beenden.