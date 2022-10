Proteste im Iran Mehr als 300 Menschen angeklagt Stand: 25.10.2022 08:30 Uhr

Im Iran droht einigen Demonstranten die Todesstrafe. Ihnen wird "Krieg gegen Gott" vorgeworfen. Bisher sind mehr als 300 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft in Teheran hat im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten im Iran inzwischen mehr als 300 Menschen angeklagt. Das Justizportal "Misan Online" zitiert Staatsanwalt Ali Salehi. Ihm zufolge wird "vier Randalierern" der Straftatbestand "Moharebeh", was so viel heißt wie "Krieg gegen Gott", zur Last gelegt, der mit der Todesstrafe geahndet werden kann.

Salehi erklärte weiter, den Angeklagten werde außerdem vorgeworfen, "eine Waffe benutzt zu haben, um die Gesellschaft und das Volk zu terrorisieren." Sie sollen Sicherheitsbeamte verletzt, staatliches Eigentum angezündet und zerstört haben, mit dem Ziel, das heilige System der Islamischen Republik Iran anzugreifen. Insgesamt würden 315 Menschen der "Versammlung und Absprache gegen die Sicherheit des Landes", der "Propaganda" gegen die staatliche Macht und der "Störung der öffentlichen Ordnung" beschuldigt.

Kritik an Geschlechtertrennung

Auch an mehreren Universitäten des Landes demonstrierten Studentinnen und Studenten gegen die Politik der Regierung, wie iranische Medien berichteten. An der Scharif-Universität in Teheran wehrten sich Studierende gegen die Geschlechtertrennung in der Mensa. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, dass Männer und Frauen auf dem Campus gemeinsam picknickten.

Schon am Wochenende hatten sie die Geschlechtertrennung in der Mensa ignoriert, viele Frauen hatten ihre Hijabs abgenommen. Daraufhin ließ die Uni-Leitung die Mensa schließen - Anhänger der regimetreuen Basidsch-Milizen verrammelten die Eingänge.

Eltern protestieren vor Mädchenschule

Vor einer Mädchenschule in Teheran kam es ebenfalls zu Protesten. Laut der WDR-Journalistin Isabel Schayani versammelten sich auf dem Gelände der Schule besorgte Eltern, nachdem der Schuldirektor Mädchen gezwungen habe, sich zu entkleiden, um versteckte Smartphones zu finden. Auf einem Video bei Twitter ist eine aufgebrachte Menschenmenge vor dem Schulgebäude zu sehen.

Bereits mehr als 240 Tote

Die seit fünf Wochen anhaltenden Proteste im Iran sind die größten seit Jahren in dem repressiven Land. Das Regime reagiert vielerorts mit Gewalt, mehr als 240 Menschen sind bereits getötet worden. Tausende wurden verhaftet. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod der 22 Jahre alten Kurdin Mahsa Amini. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Vorschriften zum Tragen des Hijab nicht eingehalten haben soll. Am 16. September starb sie in Polizeigewahrsam.

Wie die frühere ARD-Korrespondentin im Iran, Natalie Amiri, auf Twitter berichtete, soll eine weitere junge Frau durch Polizeigewalt ums Leben gekommen sein. Die 17-Jährige sei gestorben, nachdem sie mit einem Polizeischlagstock auf den Kopf geschlagen wurde, berichtet Amiri. Die offizielle Version für ihren Tod laute, sie sei aus dem vierten Stock eines Hauses gesprungen.

Exil-Iraner auf den Straßen

Auch im Ausland demonstrieren Zehntausende Exil-Iraner gegen das Regime. Am Samstag kamen mehr als 80.000 Menschen in Berlin zusammen. Auch in Istanbul, New York, London und vielen weiteren Städten gibt es Proteste in Solidarität mit den Demonstranten im Iran.