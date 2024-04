Krieg im Nahen Osten Iran greift Israel mit Drohnen an Stand: 13.04.2024 22:53 Uhr

Der Iran hat Dutzende mit Sprengstoff bestückte Drohnen in Richtung Israel gestartet. Man sei für die Abwehr vorbereitet, erklärte das israelische Militär. Bis die Drohnen israelischen Luftraum erreichen, dauert es einige Stunden.

Der Iran hat einen Drohnenangriff gegen Israel gestartet. Das teilte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am späten Abend mit. Es werde mehrere Stunden dauern, bis die Drohnen israelisches Gebiet erreichen könnten. Auch Irans Staatsmedien bestätigten den Vergeltungsschlag. "Eine breite Drohnenoperation der Revolutionsgarden (...) hat vor Minuten begonnen", hieß es in den Untertiteln des vom Regime kontrollierten Fernsehens.

Das Regime im Iran reagiert damit offenbar auf einen mutmaßlich israelischen Luftangriff auf Irans Botschaftsgelände in Syrien. Dabei waren Anfang April 16 Menschen getötet worden. Darunter waren zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden sowie fünf weitere Mitglieder der Elitetruppe. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hatte Israel am Mittwoch mit Vergeltung für den Angriff gedroht.

Neue Schutzanweisungen für Bevölkerung

Ein vom israelischen Sender Channel 12 befragter Experte, der pensionierte General Amos Yadlin, sagte, die Drohnen seien mit jeweils 20 Kilogramm Sprengstoff bestückt. Die israelische Luftverteidigung sei darauf vorbereitet, die Flugkörper abzuschießen.

USA: "Wahrscheinlich über mehrere Stunden"

Auch die US-Regierung bestätigte den Beginn eines iranischen Luftangriffs gegen Israel. Präsident Joe Biden werde fortlaufend über die Lage informiert und werde sich mit seinem Sicherheitsteam im Weißen Haus zu Beratungen treffen, teilte eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats mit. Der Angriff werde sich "wahrscheinlich über mehrere Stunden hinziehen".

Israel und eine Reihe anderer Länder in der Region sperrten ihren Luftraum für alle Flüge. Am frühen Abend hatte die israelische Armee in Erwartung eines iranischen Angriffs bereits neue Schutzanweisungen für die Zivilbevölkerung veröffentlicht. Hagari sagte vor Journalisten, es solle von Sonntag an keinen Schulunterricht oder andere Bildungsaktivitäten, keine Ferienlager und keine organisierten Ausflüge geben. Am Sonntag beginnen zweiwöchige Schulferien zum jüdischen Pessach-Fest.