Botschafter Seibert Deutsche in Israel sollen Behördenanweisungen folgen Stand: 14.04.2024 00:33 Uhr

Der deutsche Botschafter in Israel, Seibert, hat alle Deutschen vor Ort aufgefordert, sich an die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu halten. Der Drohnenabschuss des Iran sei "ein Direktangriff wie noch nie".

Nach dem Beginn des iranischen Luftangriffs auf Israel hat der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, alle Deutschen vor Ort aufgefordert, den Anweisungen der Behörden zu folgen. "Ein Direktangriff wie noch nie: Iranische Drohnen im Anflug auf Israel und es kann noch mehr kommen", schrieb Seibert im Onlinedienst X. "Alle deutschen Landsleute bitte ich dringend, zu Ihrer Sicherheit den Anweisungen des Home Front Command und der lokalen Behörden zu folgen."

Botschaftsangehörige haben Iran verlassen

Im Iran haben die Angehörigen deutscher Botschaftsmitarbeiter das Land inzwischen verlassen. Zudem wurden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der deutschen Botschaften in Teheran und Tel Aviv getroffen.

Zuvor hatte das Auswärtige Amt in Berlin seine Aufforderung an Deutsche bekräftigt, aus dem Iran auszureisen. Das Ministerium verwies außerdem auf die Reisewarnung für den Iran, Israel und die Palästinensergebiete. "Die derzeitigen Spannungen in der Region, insbesondere zwischen Israel und Iran, bergen die Gefahr einer plötzlichen Eskalation", hieß es auf der Website des Auswärtigen Amts. Auch andere Länder wie Frankreich haben ihre Staatsbürger vor Reisen in die Region gewarnt.