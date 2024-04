Vorfall im Golf von Oman Iranische Revolutionsgarden kapern Handelsschiff Stand: 13.04.2024 14:04 Uhr

Iranische Revolutionsgarden haben im Golf von Oman ein Handelsschiff beschlagnahmt. Der Frachter gehört dem israelischen Milliardär Ofer und fährt unter portugiesischer Flagge. Offenbar seilten sich Soldaten auf die "MSC Aries" ab.

Die iranischen Revolutionsgarden haben laut Berichten der iranischen Staatsmedien im Golf von Oman ein Handelsschiff "mit Verbindungen" nach Israel beschlagnahmt. Das Containerschiff "MSC Aries" sei in einem Hubschraubereinsatz von Spezialeinheiten der Revolutionsgarden beschlagnahmt worden und werde in Richtung Iran umgeleitet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Videoaufnahmen, die der Nachrichtenagentur AP vorlagen, zeigten, wie Soldaten sich aus einem Hubschrauber abseilen und das Schiff entern.

Reederei gehört israelischem Milliardär

Das Schiff fährt unter portugiesischer Flagge für ein Unternehmen des israelischen Milliardärs Eyal Ofer. Er zählt laut Wirtschaftsmagazin Forbes zu den 100 reichsten Männern der Welt. Er ist Miteigentümer der Reederei Zodiac Maritime, für die die "MSC Aries" fährt. Zuvor hatte das britische Meeressicherheitsunternehmen Ambrey über den Fall berichtet.

Die britische Behörde für Handelsschifffahrt UKMTO teilt ebenfalls mit, ein Frachter nahe der Straße von Homus zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran sei beschlagnahmt worden:

Angst vor weiterer Eskalation im Nahen Osten

Das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, hatte Israel am Mittwoch mit Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus gedroht, bei dem Anfang April 16 Menschen getötet worden waren. Unter den Toten waren zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden sowie fünf weitere Mitglieder der Elitetruppe.

Angesichts der Zuspitzung der Spannungen erwartet die US-Regierung in Kürze einen iranischen Angriffsversuch auf Israel. Er gehe davon aus, "dass es eher früher als später sein wird", sagte US-Präsident Joe Biden am Freitag. Angesichts der befürchteten weiteren Eskalation in der Nahost-Region bekräftigte das Auswärtige Amt in Berlin seine Aufforderung an Deutsche, aus dem Iran auszureisen.