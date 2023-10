Raketen aus dem Gazastreifen Eine Tote bei Angriffen auf Israel Stand: 07.10.2023 08:07 Uhr

In zahlreichen israelischen Städten heulten am Morgen die Warnsirenen: Bei massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen wurde mindestens ein Mensch getötet. Die islamistische Hamas erklärte den Beginn einer "Militäroperation".

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben am Samstagmorgen Dutzende Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. In verschiedenen Städten des Landes heulten die Warnsirenen, wie die Armee mitteilte. Auch in Tel Aviv war Raketenalarm zu hören. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, sich in geschützte Bereiche zu begeben.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei den Angriffen ein Mensch getötet und mindestens 15 weitere verletzt. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, eine etwa 60 Jahre alte Frau sei bei einem direkten Treffer nahe Gedera tödlich verletzt worden. Zwei Menschen hätten bei den Angriffen aus Gaza schwere Verletzungen erlitten. Mehrere weitere Menschen im Süden und in der Küstenebene wurden demnach in Krankenhäuser gebracht.

Hamas erklärt Beginn einer "Militäroperation"

Die im Gaza herrschende islamistische Hamas erklärte den Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel. Hamas habe beschlossen, israelischen "Verbrechen" ein Ende zu setzen, sagte der Hamas-Militärchef Mohammed Deif in einer Botschaft. Er sprach von 5000 abgefeuerten Raketen. "Das ist der Tag der großen Schlacht", sagte er.

Wie das israelische Militär mitteilte, drangen im Zuge der Angriffe auch mehrere bewaffnete Palästinenser auf israelisches Gebiet ein. Augenzeugen berichteten von Schusswechseln auf der Straße. Unklar war, wie die Angreifer aus dem Gazastreifen die streng geschützte Grenze überwinden konnten.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte im Verlauf des Tages Sicherheitsberatungen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums und der Armee abhalten. Israel feiert gerade das jüdische Fest Simchat Tora zu Ehren der heiligen Schrift der Juden.

Immer wieder Zusammenstöße

Die Lage in den Palästinensergebieten, besonders im besetzten Westjordanland, hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Seit Donnerstag waren dort vier Palästinenser bei eigenen Anschlägen oder Konfrontationen mit der israelischen Armee getötet worden.

An der Gaza-Grenze war es im vergangenen Monat mehrfach zu gewaltsamen Protesten gekommen. Dabei wurden auch Sprengsätze auf Soldaten geworfen, mehrere Palästinenser wurden durch Schüsse verletzt. Die israelische Luftwaffe griff angesichts der Vorfälle mehrmals Posten der im Gazastreifen herrschenden militanten Palästinenserorganisation Hamas an.

Nach UN-Angaben leben im Gazastreifen mehr als zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird.