Waffenruhe ausgelaufen Kämpfe im Gazastreifen wieder aufgenommen Stand: 01.12.2023 06:46 Uhr

Nach dem Ablauf der Waffenruhe hat Israel den Kampf gegen die Hamas wieder aufgenommen. Dies teilte das israelische Militär am Morgen mit. Es warf der Hamas vor, die Feuerpause gebrochen zu haben.

Die im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas vereinbarte Feuerpause für den Gazastreifen ist am Morgen ausgelaufen. Die israelische Armee nahm nach eigenen Angaben die Kämpfe in dem Gebiet wieder auf. Ob es Verhandlungen über eine erneute Waffenruhe gibt, ist unklar.

Israels Militär warf der Hamas vor, gegen die Feuerpause verstoßen zu haben. Es hatte kurz vor Ablauf der Frist nach eigenen Angaben zunächst einen mutmaßlichen Raketenangriff aus dem Gazastreifen abgewehrt. Anschließend wurden mehrere Angriffe aus dem abgeriegelten Gebiet Richtung Israel gemeldet, die nicht abgefangen worden seien. Die Hamas äußerte sich zunächst nicht dazu.

Die Armee gab an, Hamas-Stellungen in Gaza aus der Luft anzugreifen. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira berichtete unter Berufung auf Augenzeugen von schweren Kämpfen in der Stadt Gaza und anderen Gebieten im Norden des Gazastreifens.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Mehr als 100 Geiseln freigelassen

Beide Seiten hatten unter Vermittlung Katars sowie Ägyptens und der USA vor einer Woche eine Feuerpause vereinbart, die seither zwei Mal verlängert worden war - zuletzt um einen Tag. Die Vereinbarung hatte den Austausch von Geiseln der Hamas gegen palästinensische Gefangene in israelischer Haft sowie beschleunigte Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglicht.

Insgesamt wurden mehr als 100 in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freigelassen, darunter auch 14 Israelis mit deutscher Staatsangehörigkeit. Israel entließ im Gegenzug mehr als 200 palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen. Die Regierung vermutet laut der "Times of Israel", dass sich noch etwa 140 Geiseln im Gazastreifen befinden. Darunter sollen sich allerdings nur noch wenige Frauen und Kindern befinden.

Attentat in Jerusalem

Zuletzt war die Kritik in Israel an der Feuerpause gewachsen. Nach einem Attentat an einer Bushaltestelle in Jerusalem, zu dem sich die Hamas bekannte und bei dem drei Menschen getötet und weitere verletzt wurden, forderte Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir ein Ende der Feuerpause. "Mit einer Hand unterschreibt die Hamas eine Feuerpause, und mit einer anderen Hand schickt sie Terroristen, um Juden in Jerusalem zu ermorden", schrieb der Minister auf der Plattform X.

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Donnerstag Israels Führung mit deutlichen Worten aufgefordert, die Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. Sollte Israel den Krieg wieder aufnehmen und gegen den südlichen Gazastreifen vorrücken, um die Hamas zu verfolgen, sei es "zwingend erforderlich", dass sich Israel an das humanitäre Völkerrecht und die Regeln der Kriegsführung halte, sagte Blinken. Die zahlreichen Todesopfer in der Zivilbevölkerung und die Vertreibung in dem Ausmaß, wie man sie im nördlichen Gazastreifen gesehen habe, dürfe sich im Süden nicht wiederholen, mahnte er.