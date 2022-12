Viele Corona-Fälle in China Pekings Krematorien im Hochbetrieb Stand: 20.12.2022 08:39 Uhr

Nach dem Ende der Null-Covid-Politik sind die Infektionszahlen in China weiter hoch. Die Behörden melden nur wenige Todesfälle - die Krematorien sind nach ARD-Recherchen aber teils überlastet.

Von Benjamin Eyssel, ARD-Studio Peking

In Peking kehrt allmählich das Leben zurück. Auf den Straßen sind zunehmend mehr Autos unterwegs, immer mehr Geschäfte und Restaurants machen wieder auf, viele Menschen gehen nach überstandener Corona-Infektion wieder zur Arbeit.

RBB Logo Benjamin Eyssel ARD-Studio Peking

Millionen Infektionen innerhalb weniger Tage

Anderthalb Wochen lang war die chinesische Hauptstadt wie leer gefegt. Nach dem überraschenden Ende der Null-Covid-Politik haben sich schätzungsweise Millionen Menschen innerhalb weniger Tage angesteckt. Verlässliche Zahlen gibt es nicht, da die Staats- und Parteiführung das Testen de facto beendet hat. Unternehmen berichten allerdings von kompletten Büroetagen, die sich angesteckt haben - ganze Familien haben gleichzeitig Corona.

Nur wenige Corona-Tote gemeldet

Trotz der enormen Welle werden nur ganz vereinzelt Corona-Tote gemeldet. Internationale Epidemiologen halten die niedrigen Zahlen der Behörden für alles andere als realistisch. Auch wenn die Verläufe der derzeitigen Omikron-Subtypen milder seien als die früherer Varianten, dürfte die Zahl der Toten weit höher liegen als angegeben.

Krematorien on Peking im Hochbetrieb

Nach Recherchen der ARD in China sind die Krematorien in Peking im Hochbetrieb, haben deutlich mehr zu tun als für gewöhnlich. Manche haben nach eigenen Angaben keinen Platz in den Kühlhäusern mehr. Andere berichten, dass sie im 24-Stunden-Betrieb sind.

Auch aus anderen Landesteilen Chinas werden viele Corona-Infektionen gemeldet. Eine Firma für Heizdecken im Landesteil Hebei sagte dem ARD-Hörfunk, dass von 300 Angestellten derzeit nur 20 in die Fabrik kommen können. Alle anderen seien krank.

In der Millionenstadt Chongqing im Süden Chinas dürfen die Menschen nach Angaben von Staatsmedien nun mit leichten Symptomen auch zur Arbeit gehen.

Lage sehr unübersichtlich

Nach wie vor ist die Lage extrem unübersichtlich. Vor knapp zwei Wochen hat die kommunistische Staats- und Parteiführung nach fast drei Jahren Lockdowns, Massentests, Zwangsisolation und geschlossenen Grenzen unerwartet die strikte Null-Covid-Politik mit abgeschafft. Auch weitgehend unvorbereitet: Millionen ältere Menschen sind nach wie vor nicht ausreichend geimpft, Schnelltests und Fiebermedikamente Mangelware, vielen Krankenhäusern fehlen die Kapazitäten, um eine große Zahl von Patienten aufzunehmen. Dazu fehlt vielerorts Personal, weil Ärzte und Pflegekräfte sich reihenweise angesteckt haben.