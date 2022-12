Corona-Welle in China "Covid-Chaos" in vielen Krankenhäusern Stand: 12.12.2022 12:44 Uhr

Seit dem Ende der Null-Covid-Regeln kämpfen die Krankenhäuser in China mit einem Patientenansturm. Während die Regierung die hoch ansteckende Virus-Mutation herunterspielt, wächst die Unsicherheit im Volk.

In China wächst trotz sinkender Fallzahlen die Sorge vor Corona-Infektionen nach den Lockerungen der strikten Null-Covid-Politik der Regierung. Viele Krankenhäuser des Landes müssen einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou, Chengdu oder Shijiazhuang erlebten Hospitäler "den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal", schrieb das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin" und sprach von "Covid-Chaos". Notaufnahmen sind überfüllt.

In der Hauptstadt Peking kauerten etwa 80 Menschen in der Kälte vor einer Fieberklinik im noblen Stadtteil Chaoyang, während Krankenwagen vorbeifuhren. Ähnliche Warteschlangen bildeten sich vor Kliniken im Handelszentrum Wuhan, wo das Virus erstmals vor drei Jahren entdeckt wurde.

Arbeiten trotz Infektion

Ein großes Problem sei es, Covid-Fälle von anderen Patienten zu trennen und das eigene Personal zu schützen. Infizierte stecken vielfach schon Ärzte und andere Mitarbeiter an. "Unser Hospital verfolgt jeden Tag strenge Schutzmaßnahmen, aber mit dem Anstieg der Patienten ist die Infektionsrate unter unseren medizinischen Mitarbeitern hoch", zitierte die Zeitung "Zhongguo Shibao" einen Arzt eines Hospitals in der Südprovinz Guangdong.

Das bisherige strenge Vorsichtsprotokoll wird teilweise auch schon gelockert. Eine Ärztin in Peking berichtete, dass sie trotz eigener Infektion weiterarbeiten muss. Auch wird die Definition von Kontaktperson weiter gefasst als bisher. Wo es noch streng gehandhabt wird, sind große Teile der Ärzte und Pfleger nicht im Dienst, weil sie selbst infiziert oder als enge Kontakte in Isolation sind.

Corona-App wir abgeschaltet

Zudem kündigte die Regierung die Abschaltung der wichtigsten Nachverfolgungs-App an. Nach Angaben der Behörden wird die landesweite Corona-App, die anhand des Handysignals prüft, ob sich Nutzer in einem Risikogebiet aufgehalten haben, am Dienstag vom Netz gehen.

Zweieinhalb Jahre lang war die App ein zentraler Bestandteil der strikten Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung. Millionen von Menschen waren auf ihren grünen Pfeil angewiesen, wenn sie zwischen Provinzen reisen, Veranstaltungen oder Einkaufszentren besuchen oder öffentliche Orte betreten wollten.

Chaos nach Kehrtwende

In einer radikalen Kehrtwende hatte die Regierung vergangene Woche unter dem Druck regierungskritischer Proteste und einer schwächelnden Wirtschaft ihre rigorose Null-Covid-Strategie weitgehend aufgehoben. Lockdowns wurden beendet, die strenge Testpflicht und zwangsweise Quarantäne oder Isolation von Kontaktpersonen weitgehend gelockert. Schon vorher hatte es gleichwohl Anzeichen gegeben, dass die Zahl der Infizierten spürbar anstieg und die Testkapazitäten und behördliche Nachverfolgung der Infektionen längst nicht mehr mithalten konnten.

Bislang waren nach positiven Corona-Tests ganze Orte und Stadtteile abgesperrt worden, so dass es vermehrt zu Arbeits- und Produktionsausfällen kam. Die Behörden raten weiterhin zum Tragen von Masken und zu Impfungen, insbesondere für ältere Menschen. Da die Volksrepublik aber aufgrund der strengen Maßnahmen bislang kaum mit dem Virus in Berührung kam, ist China nach Einschätzung von Analysten schlecht auf eine Infektionswelle vorbereitet, die das fragile Gesundheitssystem unter Druck setzen und die Wirtschaft zum Erliegen bringen könnte.

"Omikron-Mutation ist hoch ansteckend"

"Die gegenwärtige Omikron-Mutation ist hoch ansteckend", erklärte der führende chinesische Epidemiologe und Regierungsberater Zhong Nanshan in einem Interview die 180-Grad-Wende der Regierung. Die Epidemie verbreite sich gegenwärtig sehr schnell. "Unter solchen Umständen ist es schwierig, die Übertragungsketten komplett zu unterbrechen - egal wie stark die Vorbeugung und Kontrolle sind." Der überraschende Kurswechsel traf viele Krankenhäuser aber weitgehend unvorbereitet.

Nachdem die Behörden in den vergangenen Monaten eindringlich vor Omikron warnten, spielen Staatsmedien die Gefährlichkeit des Virus jetzt herunter und vergleichen die Infektion mit einer gewöhnlichen Grippe. Das sorgt für große Verunsicherung. Die Menschen wurden auch eindringlich davor gewarnt, Krankenhäuser aufzusuchen, wenn nicht unbedingt nötig. Vielmehr sollten Patienten die Infektion zuhause mit Grippemitteln selbst kurieren. Da es in China keine niedergelassenen Ärzte gibt, gehen viele Chinesen sonst auch schon mit kleineren Problemen ins Krankenhaus, um einen Arzt zu sehen.

Höhepunkt der Welle in einem Monat

"Bitte schützen Sie sich", warnte die Leitung einer Wohnanlage im Pekinger Stadtbezirk Dongcheng die Bewohner und erklärte, fast alle ihrer Mitarbeiter seien infiziert. "Versuchen Sie, so wenig wie möglich auszugehen", hieß es im Onlinedienst WeChat. "Seien Sie die erste Person, die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernimmt, lassen Sie uns das gemeinsam angehen."

Die Zahl der lokalen Fälle ist in den vergangenen Tagen seit einem Höchststand Ende November zwar zurückgegangen. Experten zufolge sind die rückläufigen Zahlen aber dem Wegfall der Testanforderungen geschuldet. Laut einem Arzt, der in der Atemwegsabteilung einer Pekinger Klinik arbeitet und von der staatlich unterstützten Zeitung "Global Times" zitiert wurde, nimmt die Zahl der Patienten zu, die auf eine Aufnahme in Notfall- und Fieberkliniken wartet. Der Leiter eines Expertenteams in Shanghai erklärte, dass der gegenwärtige Ausbruch in einem Monat seinen Höhepunkt erreichen könnte.