Pazifischer Ozean China startet neue Militärübungen rund um Taiwan Stand: 14.10.2024 03:42 Uhr

Wieder führt China in der Nähe von Taiwan umfangreiche Militärübungen durch - offenbar als Reaktion auf eine vergangene Woche abgehaltene Festtagsrede des taiwanischen Präsidenten. Die Regierung des Inselstaats verurteilt das Manöver scharf.

China hat erneut eine groß angelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Das chinesische Militär sprach in einer Mitteilung von einer "ernsten Warnung" an die "separatistischen" Kräfte der Inselrepublik. Schiffe und Flugzeuge näherten sich aus mehreren Richtungen.

Das Verteidigungsministerium in Peking erklärte, chinesische Flugzeuge und Schiffe seien rund um die Insel im Einsatz. Der staatliche Sender CCTV veröffentlichte eine Karte, die sechs große rote Blöcke rund um Taiwan zeigte, in denen die Übungen mit dem Namen "Joint-Sword-2024B" stattfanden.

Taiwans Verteidigungsministerium verurteilte Chinas "irrationales und provokatives Vorgehen" und kündigte die Entsendung eigener Streitkräfte an.

Parallel zu Chinas großangelegtem Militärmanöver rund um Taiwan hat die chinesische Küstenwache vier Flotten zu "Inspektionen" ausgesandt. Die Flotten 2901, 1305, 1303 und 2102 führten "Gesetzesvollstreckungsinspektionen in den Gewässern rund um die Insel Taiwan" aus, teilte Küstenwachensprecher Liu Dejun mit.

Taiwans Küstenwache bestätigte, dass sie rund um die Insel "Konvois" der chinesischen Küstenwache gesichtet habe. Es seien eine Reihe Schiffe "in unseren nördlichen, südwestlich und östlichen Gewässern" unterwegs.

Chinesischer Flugzeugträger in Taiwans Gewässern

Taiwan, das von China als eigenes Territorium betrachtet wird, war bereits seit der Nationalfeiertagsrede des taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te in der vergangenen Woche in erhöhter Alarmbereitschaft. Die Regierung in Peking hatte die Rede scharf verurteilt. Lai hatte darin bekräftigt, dass China nicht das Recht habe, Taiwan zu vertreten. Am Sonntag hatte die Sichtung des chinesischen Flugzeugträgers "Liaoning" Taiwan "in höchste Alarmbereitschaft" versetzt, wie das Verteidigungsministerium in Taipeh mitteilte.

Bereits im Mai große Militärübung abgehalten

Die demokratisch regierte Insel steht unter ständigem militärischen Druck Pekings. China schließt die Anwendung von Gewalt zur Kontrolle Taiwans nicht aus. In den vergangenen Jahren hat es seine militärischen Aktivitäten rund um Taiwan verstärkt und regelmäßig Kampfflugzeuge entsandt.

Zuletzt im Mai hatte Chinas Volksbefreiungsarmee eine große Militärübung rund um Taiwan gestartet. Die Übung fand kurz nach der Amtseinführung von Lai statt. Seine Demokratische Fortschrittspartei (DPP) hatte im Januar die Präsidentschaftswahl gewonnen und tritt für einen Peking-kritischen Kurs ein. Die regierende Kommunistische Partei in Peking wirft der DPP Separatismus vor.