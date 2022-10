KP-Parteitag in China Xi warnt vor "schwierigen Zeiten" - und droht Stand: 16.10.2022 08:24 Uhr

Zum Auftakt des Parteitags der Kommunistischen Partei in China hat Staatschef Xi die Bevölkerung aufgerufen, sich "auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten". Taiwan drohte er mit einem Militäreinsatz.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat vor schwierigen Zeiten und "potenziellen Gefahren" gewarnt. Zum Auftakt des Kongresses der Kommunistischen Partei in der Großen Halle des Volkes in Peking mit 2300 Delegierten rief der Präsident das Milliardenvolk dazu auf, sich "auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten". International sah Xi "immense Risiken und Herausforderungen" sowie "globale Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind".

"Modernes sozialistisches Land"

Xi würdigte die Errungenschaften der vergangenen Jahre unter seiner Führung und sagte, Ziel der Partei sei eine "Verjüngung der Nation". "Wir müssen eine entschlossene Zielstrebigkeit, Standhaftigkeit und einen Glauben an die gesamte Partei und das chinesische Volk fördern, damit wir nicht durch Irrtümer vom Weg abgebracht, durch Drohungen abgeschreckt oder durch Druck eingeschüchtert werden."

Die nächsten fünf Jahre seien entscheidend dafür, ein "modernes sozialistisches Land" zu bilden. Seine Worte wurden als Signal gewertet, dass er die Kontrolle der Kommunistischen Partei über Wirtschaft und Gesellschaft des Landes weiter ausbauen und an der konfrontativen Politik gegenüber den USA und anderen westlichen Staaten festhalten will.

Hoffnungen, dass die strikte Null-Covid-Strategie gelockert werden könnte, enttäuschte Xi. Er nannte sie "notwendig" und sprach von "enormen, ermutigenden Errungenschaften".

Während der Rest der Welt versucht, mit dem Virus zu leben, verfolgt China weiter eine Null-Toleranz-Strategie - mit Lockdowns, Massentests, Quarantäne und digitaler Kontaktverfolgung, was die zweitgrößte Volkswirtschaft in eine Wachstumskrise gestürzt hat.

Xi droht Taiwan mit Militäreinsatz

Mitten in den wachsenden Spannungen um Taiwan drohte Xi mit einem Militäreinsatz. China strebe eine friedliche "Vereinigung" an, "aber wir werden uns niemals verpflichten, den Einsatz von Gewalt aufzugeben". Seine Führung werde sich die "Option bewahren, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen".

Peking betrachtet die demokratische Inselrepublik nur als Teil der Volksrepublik. Hingegen versteht sich Taiwan längst als unabhängig. "Eine Wiedervereinigung muss auf jeden Fall erreicht werden und eine Wiedervereinigung wird auf jeden Fall erreicht werde", sagte Xi.

Im Mittelpunkt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages steht der Ausbau der Macht Xis und seine Wiederwahl für eine dritte Amtszeit. Damit würde er seine enorme Machtposition weiter zementieren. Vielen gilt er als mächtigster Politiker seit Staatsgründer Mao Tsetung. Während er sich offenbar über bisher respektierte Amtszeitbegrenzungen hinwegsetzt, wird hingegen das Politbüro um ihn herum aus Altersgründen neu besetzt.

Der Kongress findet unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt, die noch mal verschärft worden sind, nachdem am Donnerstag ein Mann an einer Brücke mit einem viel beachteten Banner gegen "Diktator Xi Jinping" protestiert hatte. Derartige Proteste in China sind höchst ungewöhnlich.