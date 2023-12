Erdbeben in China Tote, Vermisste und eisige Kälte Stand: 19.12.2023 08:11 Uhr

Mindestens 118 Menschen sind bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas ums Leben gekommen. Hunderte Menschen wurden laut Staatsmedien verletzt. Das gesamte Ausmaß ist noch unklar.

Im Staatsfernsehen werden Bilder gezeigt, wie Helfer in eingestürzten Häusern nach Überlebenden suchen. Bei eisigen Temperaturen harren Menschen im Freien aus, wärmen sich an offenen Feuern. In der bergigen Erbebenregion herrschen Temperaturen teils deutlich unter null Grad.

Den Berichten zufolge wurden auch Straßen beschädigt, in mehreren Orten fiel der Strom aus, die Wasserversorgung wurde unterbrochen. Tausende weitere Helfer sind nach Angaben von Staatsmedien in die Erdbebenregion unterwegs. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen.

Ausmaß noch unklar

Ein Sprecher des örtlichen Gesundheitskomitees sagte am Morgen, man habe sofort Notfallmaßnahmen eingeleitet. Acht Arbeitsgruppen zur medizinischen Versorgung, psychologischen Betreuung und materiellen Unterstützung seien eingerichtet worden. Hilfskräfte würden einheitlich entsandt, um die Rettungsmaßnahmen zu koordinieren.

Das genaue Ausmaß der Folgen des Erdbebens, das sich gegen Mitternacht ereignete, ist noch unklar. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen der Toten und Verletzten weiter steigen. Wie viele Menschen vermisst werden, ist noch nicht bekannt.

Stärke von 6,2

Nach Angaben des Sprechers des Notfall-Managements in Gansu, Han Shujun, hatte das Beben eine Stärke von 6,2 und ereignete sich in zehn Kilometern Tiefe.

Die größten Schäden werden im Kreis Jishishan im Landesteil Gansu gemeldet, etwa 100 Kilometer südwestlich der Millionenstadt Lanzhou - auch dort war das Beben zu spüren. Teile des angrenzenden Landesteils Qinghai sind ebenfalls betroffen.

Besseres Katastrophenmanagement

In den westlichen Landesteilen Chinas am tibetischen Plateau gibt es immer wieder Erdbeben. Das schwerste Beben in China in den vergangenen Jahrzehnten ereignete sich 2008 im Landesteil Sichuan. Damals kamen nach offiziellen Angaben etwa 70.000 Menschen ums Leben. 18.000 Menschen gelten bis heute als vermisst. Damals gab es heftige Kritik an den Behörden.

Heute gilt das Katastrophenmanagement in China als deutlich besser. Außerdem werden Baustandards strikter kontrolliert. Viele Gebäude, darunter Schulen, stürzten damals ein, weil minderwertige Materialien verwendet worden waren.