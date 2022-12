Corona-Welle Test für China-Reisende auch in Deutschland? Stand: 30.12.2022 13:56 Uhr

Angesichts der Corona-Welle in China haben einige Länder bereits Maßnahmen für Einreisende aus der Volksrepublik eingeführt. Wie soll Deutschland damit umgehen? Bayern hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach zum Handeln aufgefordert.

Wegen der Corona-Welle in China fordert Bayern vom Bund eine zeitnahe Abstimmung mit den Ländern über mögliche Auflagen für Reisende aus China. "Die aus China berichtete sehr hohe Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 birgt in Verbindung mit der Aufhebung von Isolationsmaßnahmen und Reisebeschränkungen die Gefahr, dass neue Virusvarianten entstehen und sich unkontrolliert verbreiten", teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit. Eine objektive Einschätzung der tatsächlichen Infektionslage werde durch einen Mangel an transparenten Daten erschwert, sagte Holetschek.

Nach fast drei Jahren strikter Vorkehrungen hatte Chinas Führung am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner umstrittenen Null-Corona-Politik verkündet. Nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen haben sich allein in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert.

Mehrere Länder beschränken Einreise

Holetschek verwies darauf, dass unter anderem die USA und Italien - inzwischen sind es auch Spanien und Südkorea - bereits reagiert und etwa einschränkende Regelungen für Einreisen aus China getroffen hätten. Er habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Schreiben gebeten, dieses Thema in der Sitzung der Bund-Länder-Gruppe für die Krankenhausreform am 5. Januar auf die Tagesordnung zu setzen.

Lauterbach sagte, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Gefährdung durch neue Varianten nicht zu erwarten sei. Bisher tauchten bereits bekannte Varianten auf. Es gebe keinen Anlass für "Antigen-Tests auf Routine-Basis".

Er kündigte aber an, es werde ein Varianten-Monitoring an den europäischen Flughäfen vorbereitet. Er werde die Angelegenheit mit dem französischen Gesundheitsminister "intensivst diskutieren". "Wir brauchen ein sehr genaues Varianten-Monitoring, denn diese Varianten-Überwachung können wir nicht zuverlässig aus China abrufen", sagte der Minister. "Hier könnte auch die gezielte Überprüfung beispielsweise von einzelnen Flugzeugen eine Rolle spielen, das wird vorbereitet."

SPD-Politiker Pantazis: Notfalls deutscher Alleingang

Der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis sieht Vorteile einer möglichen Testpflicht für Flugreisende aus China mit anschließender Sequenzierung - notfalls auch im deutschen Alleingang. Er halte eine Testpflicht wegen möglicher neuer Varianten für sinnvoll, sagte der Mediziner dem rbb. Er hoffe noch auf ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Andernfalls wolle er sich für einen deutschen Alleingang einsetzen, so Pantazis. Er betonte aber: "Einreiseverbote auszusprechen, schießt weit über das Ziel hinaus."

Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides rief in einem Schreiben an die 27 EU-Gesundheitsminister dazu auf, "sehr wachsam" zu sein. Sie verwies auf die Aufhebung der Reisebeschränkungen durch China und das Fehlen zuverlässiger Daten aus der Volksrepublik. Wenn eine neue Variante auftauche, müsse die EU sie frühzeitig erkennen, um schnell reagieren zu können, schrieb die Kommissarin in dem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Brief. EU-Gesundheitsexperten werden einem Insider zufolge voraussichtlich nächste Woche zu einer weiteren Krisensitzung zusammenkommen.

Derzeit keine Virusvariantengebiete

Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung besorgniserregender Varianten des Coronavirus im Rahmen der Einreise von Personen in die Bundesrepublik werden in der Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes geregelt. Diese sieht für Personen, die aus einem Virusvariantengebiet einreisen, eine Anmelde-, Absonderungs- sowie PCR-Testnachweispflicht vor. Derzeit sind keine Staaten - auch nicht China - als Virusvariantengebiete eingestuft.