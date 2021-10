15 Jahre nach Politkowskaja-Mord "Russlands Führung kennt den Auftraggeber"

Avatar SirTaki 07.10.2021 • 09:31 Uhr

Ein Mord erschüttert die Welt- sie dreht sich weiter

Man hat überhaupt keine Handhabe gegen Russland, wenn in oder von diesem Land politische Morde und Attentate ausgehen. Ein Träumer, wer da glaubt, die russische Führung ist nicht im Bilde. Die Kanäle und Verschachtelungen von Auftraggebern und Tätern mit Regierungskreisen sind keine Neuigkeit. Mit dieser Methode lebt man gut, tarnt sich mit eisigem (Ver)Schweigen und Anonymität. Eher sportlich zu sehen, wenn man irgendjemanden aus dem Hinterzimmer anweist, auf Menschenjagd zu gehen. Und wenn man die Justiz daran hindert, sicherlich nicht offensichtlich und transparent, Ermittlungen und Täter vorzuweisen, dann liegt dem Kreml an diesem Prozess. Alle sind irgendwie verstrickt, denn das System baut auf Gegenseitigkeiten und Abhängigkeiten- Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Das wird in vielen Variationen knallhart durchgezogen. Wenn man nicht in der Öffentlichkeit an die Mordopfer erinnern würde, wäre auch hier Grabesruhe und Vergessen sehr willkommen in Russlands Kreml-Kreisen.